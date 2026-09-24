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Shepherd Kenny Wayne - Dirt On My Diamonds Vol. 2 (Blue Marble) (8712725747192) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Shepherd Kenny Wayne - Dirt On My Diamonds Vol. 2 (Blue Marble) (8712725747192) виниловая пластинка

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Shepherd Kenny Wayne - Dirt On My Diamonds Vol. 2 (Blue Marble) (8712725747192) виниловая пластинка - фото 1
Shepherd Kenny Wayne - Dirt On My Diamonds Vol. 2 (Blue Marble) (8712725747192) виниловая пластинка - фото 2
Shepherd Kenny Wayne - Dirt On My Diamonds Vol. 2 (Blue Marble) (8712725747192) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Shepherd Kenny Wayne
Альбом (сингл)
Dirt On My Diamonds Vol. 2
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Shepherd Kenny Wayne - Dirt On My Diamonds Vol. 2 (Blue Marble) (8712725747192) виниловая пластинка - фото 1
  • Shepherd Kenny Wayne - Dirt On My Diamonds Vol. 2 (Blue Marble) (8712725747192) виниловая пластинка - фото 2
  • Shepherd Kenny Wayne - Dirt On My Diamonds Vol. 2 (Blue Marble) (8712725747192) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695889
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Shepherd Kenny Wayne - Dirt On My Diamonds Vol. 2 (Blue Marble) (8712725747192) виниловая пластинка
3 620 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725747192]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Shepherd Kenny Wayne
Альбом (сингл)
Dirt On My Diamonds Vol. 2
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
I Got A Woman, The Middle, My Guitar Is Crying, Long Way Down, Never Made It To Memphis, Watch You Go, Pressure, She Loves My Automobile
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Shepherd Kenny Wayne - Dirt On My Diamonds Vol. 2 (Blue Marble) (8712725747192) виниловая пластинка

Американский блюзовый гитарист, певец и автор песен Кенни Уэйн Шепард выпустит продолжение своего альбома Dirt On My Diamonds. Первая часть вышла в ноябре 2023 года. Издание на цветном виниле. Поклонники Шепарда до сих пор обсуждают превосходного материал получившего признание Dirt On My Diamonds Vol. 1 который был выпущен только в ноябре прошлого года. Но у родившегося в Луизиане музыканта всегда был более масштабный план. Теперь, со вторым набором отличных песен, созданным во время тех же сессий в студии FAME Studios в Маскл-Шолс, штат Алабама, он представляет следующий альбом. «Когда я начал писать все эти песни, я начал видеть появление двух индивидуальных идентичностей», - объясняет Шепард появление Dirt On My Diamonds Vol 2. «На обоих альбомах вы слышите один и тот же дух, но песни, звуки и ритмы очень разные. Из-за того, как люди сегодня живут и потребляют музыку, мы решили выпускать релизы поочередно, но по сути это двойной альбом. На нашей стороне был творческий импульс, поэтому мы просто хотели продолжить его».

Отзывы о товаре Shepherd Kenny Wayne - Dirt On My Diamonds Vol. 2 (Blue Marble) (8712725747192) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725747192]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Shepherd Kenny Wayne
Альбом (сингл)
Dirt On My Diamonds Vol. 2
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
I Got A Woman, The Middle, My Guitar Is Crying, Long Way Down, Never Made It To Memphis, Watch You Go, Pressure, She Loves My Automobile
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Американский блюзовый гитарист, певец и автор песен Кенни Уэйн Шепард выпустит продолжение своего альбома Dirt On My Diamonds. Первая часть вышла в ноябре 2023 года. Издание на цветном виниле. Поклонники Шепарда до сих пор обсуждают превосходного материал получившего признание Dirt On My Diamonds Vol. 1 который был выпущен только в ноябре прошлого года. Но у родившегося в Луизиане музыканта всегда был более масштабный план. Теперь, со вторым набором отличных песен, созданным во время тех же сессий в студии FAME Studios в Маскл-Шолс, штат Алабама, он представляет следующий альбом. «Когда я начал писать все эти песни, я начал видеть появление двух индивидуальных идентичностей», - объясняет Шепард появление Dirt On My Diamonds Vol 2. «На обоих альбомах вы слышите один и тот же дух, но песни, звуки и ритмы очень разные. Из-за того, как люди сегодня живут и потребляют музыку, мы решили выпускать релизы поочередно, но по сути это двойной альбом. На нашей стороне был творческий импульс, поэтому мы просто хотели продолжить его».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Shepherd Kenny Wayne - Dirt On My Diamonds Vol. 2 (Blue Marble) (8712725747192) виниловая пластинка - по цене 3620 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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