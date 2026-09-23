Alcazar - Casino (coloured) (8719262018716) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Alcazar
Альбом (сингл)
Casino
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 370 руб.
В наличии
Код товара: 646982
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5 370 руб.
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Характеристики
Бренд
BOM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262018716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Alcazar
Альбом (сингл)
Casino
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Dont Leave Me Alone, Crying At The Discoteque, Dont You Want Me, Shine On (Radio Edit), Transmetropolis, Stars Come Out At Night, Paris In The Rain, Baby Come Back, Salome, Ritmo Del Amor, Seasons In The Sun, Tears Of A Clone, The Bells Of Alcazar, Blues In G-Minor
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Alcazar - Casino (coloured) (8719262018716) виниловая пластинка
Casino - дебютный студийный альбом группы Alcazar, выпущенный в 2000 году. Продюсером выступил Александр Бард, бывший участник группы Army of Lovers. В него вошли синглы Crying at the Discoteque и Sexual Guarantee. Лимитированное нумерованное переиздание на 180-гр розовом (маджента) виниле. Alcazar - шведская ню-диско-группа, имевшая пик популярности в начале 2000-х. Несколько раз распускалась и воссоединялась. Одна из самых успешных музыкальных шведских групп как на национальном, так и на международном уровне, выпустившая ряд хитов с момента их дебютного сингла 1999 года. Во всем мире Alcazar продала более 12 миллионов пластинок в период с 2001 по 2004 год. Всего коллектив выпустил три студийных альбома.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
BOM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262018716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Alcazar
Альбом (сингл)
Casino
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Dont Leave Me Alone, Crying At The Discoteque, Dont You Want Me, Shine On (Radio Edit), Transmetropolis, Stars Come Out At Night, Paris In The Rain, Baby Come Back, Salome, Ritmo Del Amor, Seasons In The Sun, Tears Of A Clone, The Bells Of Alcazar, Blues In G-Minor
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Casino - дебютный студийный альбом группы Alcazar, выпущенный в 2000 году. Продюсером выступил Александр Бард, бывший участник группы Army of Lovers. В него вошли синглы Crying at the Discoteque и Sexual Guarantee. Лимитированное нумерованное переиздание на 180-гр розовом (маджента) виниле. Alcazar - шведская ню-диско-группа, имевшая пик популярности в начале 2000-х. Несколько раз распускалась и воссоединялась. Одна из самых успешных музыкальных шведских групп как на национальном, так и на международном уровне, выпустившая ряд хитов с момента их дебютного сингла 1999 года. Во всем мире Alcazar продала более 12 миллионов пластинок в период с 2001 по 2004 год. Всего коллектив выпустил три студийных альбома.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Alcazar - Casino (coloured) (8719262018716) виниловая пластинка - стоимость товара 5370 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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