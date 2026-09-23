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Rhye - Home (coloured) (0888072221888) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rhye - Home (coloured) (0888072221888) виниловая пластинка

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Rhye - Home (coloured) (0888072221888) виниловая пластинка - фото 2
Rhye - Home (coloured) (0888072221888) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Rhye
Альбом (сингл)
HOME
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rhye - Home (coloured) (0888072221888) виниловая пластинка - фото 1
  • Rhye - Home (coloured) (0888072221888) виниловая пластинка - фото 2
  • Rhye - Home (coloured) (0888072221888) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб. 
Начислим 182 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642955
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Rhye - Home (coloured) (0888072221888) виниловая пластинка
5 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0888072221888]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Rhye
Альбом (сингл)
HOME
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Intro, Come In Closer, Beautiful, Safeword, Hold You Down, Need A Lover, Helpless, Black Rain, Sweetest Revenge, My Heart Bleeds, Fire, Holy, Outro
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rhye - Home (coloured) (0888072221888) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Intro, Come In Closer, Beautiful, Safeword, Hold You Down, Need A Lover, Helpless, Black Rain, Sweetest Revenge, My Heart Bleeds, Fire, Holy, Outro



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Rhye - Home (coloured) (0888072221888) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0888072221888]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Rhye
Альбом (сингл)
HOME
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Intro, Come In Closer, Beautiful, Safeword, Hold You Down, Need A Lover, Helpless, Black Rain, Sweetest Revenge, My Heart Bleeds, Fire, Holy, Outro
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Intro, Come In Closer, Beautiful, Safeword, Hold You Down, Need A Lover, Helpless, Black Rain, Sweetest Revenge, My Heart Bleeds, Fire, Holy, Outro


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rhye - Home (coloured) (0888072221888) виниловая пластинка - стоимость товара 5110 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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