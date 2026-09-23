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The Who - Face Dances (coloured) (0602435432274) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Who - Face Dances (coloured) (0602435432274) виниловая пластинка

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The Who - Face Dances (coloured) (0602435432274) виниловая пластинка - фото 1
The Who - Face Dances (coloured) (0602435432274) виниловая пластинка - фото 2
The Who - Face Dances (coloured) (0602435432274) виниловая пластинка - фото 3
The Who - Face Dances (coloured) (0602435432274) виниловая пластинка - фото 4
The Who - Face Dances (coloured) (0602435432274) виниловая пластинка - фото 5
The Who - Face Dances (coloured) (0602435432274) виниловая пластинка - фото 6
The Who - Face Dances (coloured) (0602435432274) виниловая пластинка - фото 7
The Who - Face Dances (coloured) (0602435432274) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Who
Альбом (сингл)
Face Dances
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
синий, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Who - Face Dances (coloured) (0602435432274) виниловая пластинка - фото 1
  • The Who - Face Dances (coloured) (0602435432274) виниловая пластинка - фото 2
  • The Who - Face Dances (coloured) (0602435432274) виниловая пластинка - фото 3
  • The Who - Face Dances (coloured) (0602435432274) виниловая пластинка - фото 4
  • The Who - Face Dances (coloured) (0602435432274) виниловая пластинка - фото 5
  • The Who - Face Dances (coloured) (0602435432274) виниловая пластинка - фото 6
  • The Who - Face Dances (coloured) (0602435432274) виниловая пластинка - фото 7
  • The Who - Face Dances (coloured) (0602435432274) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб. 
Начислим 182 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647263
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Who - Face Dances (coloured) (0602435432274) виниловая пластинка
5 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435432274]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Who
Альбом (сингл)
Face Dances
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
You Better You Bet, Don't Let Go the Coat, Cache Cache, The Quiet One, Did You Steal My Money?, How Can You Do It Alone, Daily Records, You, Another Tricky Day, Session Rough Mixes, I Like Nightmares, It's in You, Somebody Save Me, Dance It Away, Don’t Let Go the Coat (Pete Vocal), Live at Rockpalast, Don’t Let Go the Coat, You Better You Bet, The Quiet One, Another Tricky Day
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Mastered At Abbey Road Studios - Half Speed Mastering
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
фотографии
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Who - Face Dances (coloured) (0602435432274) виниловая пластинка

К 40-летию альбома! Пластинки помещены в коробку с фотографиями участников группы.



Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition

Отзывы о товаре The Who - Face Dances (coloured) (0602435432274) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435432274]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Who
Альбом (сингл)
Face Dances
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
You Better You Bet, Don't Let Go the Coat, Cache Cache, The Quiet One, Did You Steal My Money?, How Can You Do It Alone, Daily Records, You, Another Tricky Day, Session Rough Mixes, I Like Nightmares, It's in You, Somebody Save Me, Dance It Away, Don’t Let Go the Coat (Pete Vocal), Live at Rockpalast, Don’t Let Go the Coat, You Better You Bet, The Quiet One, Another Tricky Day
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Mastered At Abbey Road Studios - Half Speed Mastering
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
фотографии
Страна производитель
США
Описание
К 40-летию альбома! Пластинки помещены в коробку с фотографиями участников группы.


Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Who - Face Dances (coloured) (0602435432274) виниловая пластинка - стоимость товара 5110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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