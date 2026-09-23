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Ария - Проклятье морей (4680068802004) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ария - Проклятье морей (4680068802004) виниловая пластинка

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Ария - Проклятье морей (4680068802004) виниловая пластинка - фото 1
Ария - Проклятье морей (4680068802004) виниловая пластинка - фото 2
Ария - Проклятье морей (4680068802004) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Проклятье морей
Жанр
Русский Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ария - Проклятье морей (4680068802004) виниловая пластинка - фото 1
  • Ария - Проклятье морей (4680068802004) виниловая пластинка - фото 2
  • Ария - Проклятье морей (4680068802004) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб. 
Начислим 182 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 646989
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ария - Проклятье морей (4680068802004) виниловая пластинка
5 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
М2БА, Bomba Music
Barcode
[4680068802004]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Проклятье морей
Жанр
Русский Heavy Power Metal
Трек-лист
Гонка За Славой, Варяг, Эра Люцифера, Трудно Быть Богом, Пусть Будет Так, Всё Начинается Там, Где Кончается Ночь, Живой, Убить Дракона, От Заката До Рассвета, Дым Без Огня, Проклятье Морей
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ария - Проклятье морей (4680068802004) виниловая пластинка

Проклятье Морей - переиздание номерного студийного альбома группы Ария, изначально выпущенного в 2018 году. В альбом вошли 11 песен, сведение новой пластинки осуществил известный американский продюсер и гитарист Roy Z, работавший с Брюсом Дикинсоном, Робом Хэлфордом, Judas Priest, Sepultura, Себастьяном Бахом и многими другими артистами. Релиз представлен на двойном черном 180-граммовом виниле и включает внутренний конверт с текстами песен. Ария - советская и российская хеви-метал-группа. Одна из самых успешных российских рок-групп, при этом - это одна из немногих российских метал-групп, достигших серьёзного коммерческого и творческого успехов и популярности за пределами поклонников хэви-метала. Лауреат премии Fuzz 2007 года как лучшая live-группа. Её бывшими участниками были образованы многие другие известные группы (Мастер, Кипелов, Маврин, Артерия, Артур Беркут), которые вместе составляют плеяду, называемую Семейкой Арии.



Теги товара: Ария

Отзывы о товаре Ария - Проклятье морей (4680068802004) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BOM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
М2БА, Bomba Music
Barcode
[4680068802004]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Проклятье морей
Жанр
Русский Heavy Power Metal
Трек-лист
Гонка За Славой, Варяг, Эра Люцифера, Трудно Быть Богом, Пусть Будет Так, Всё Начинается Там, Где Кончается Ночь, Живой, Убить Дракона, От Заката До Рассвета, Дым Без Огня, Проклятье Морей
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Проклятье Морей - переиздание номерного студийного альбома группы Ария, изначально выпущенного в 2018 году. В альбом вошли 11 песен, сведение новой пластинки осуществил известный американский продюсер и гитарист Roy Z, работавший с Брюсом Дикинсоном, Робом Хэлфордом, Judas Priest, Sepultura, Себастьяном Бахом и многими другими артистами. Релиз представлен на двойном черном 180-граммовом виниле и включает внутренний конверт с текстами песен. Ария - советская и российская хеви-метал-группа. Одна из самых успешных российских рок-групп, при этом - это одна из немногих российских метал-групп, достигших серьёзного коммерческого и творческого успехов и популярности за пределами поклонников хэви-метала. Лауреат премии Fuzz 2007 года как лучшая live-группа. Её бывшими участниками были образованы многие другие известные группы (Мастер, Кипелов, Маврин, Артерия, Артур Беркут), которые вместе составляют плеяду, называемую Семейкой Арии.


Теги товара: Ария
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ария - Проклятье морей (4680068802004) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5110 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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