Top.Mail.Ru
Radiohead - The King Of Limbs (0634904078713) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Radiohead - The King Of Limbs (0634904078713) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Radiohead - The King Of Limbs (0634904078713) виниловая пластинка - фото 1
Radiohead - The King Of Limbs (0634904078713) виниловая пластинка - фото 2
Radiohead - The King Of Limbs (0634904078713) виниловая пластинка - фото 3
Radiohead - The King Of Limbs (0634904078713) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Radiohead
Альбом (сингл)
The King Of Limbs
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Radiohead - The King Of Limbs (0634904078713) виниловая пластинка - фото 1
  • Radiohead - The King Of Limbs (0634904078713) виниловая пластинка - фото 2
  • Radiohead - The King Of Limbs (0634904078713) виниловая пластинка - фото 3
  • Radiohead - The King Of Limbs (0634904078713) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб. 
Начислим 182 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624706
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Radiohead - The King Of Limbs (0634904078713) виниловая пластинка
5 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0634904078713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Radiohead
Альбом (сингл)
The King Of Limbs
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Bloom, Morning Mr Magpie, Little By Little, Feral, Lotus Flower, Codex, Give Up The Ghost, Separator
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Radiohead - The King Of Limbs (0634904078713) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bloom, Morning Mr Magpie, Little By Little, Feral, Lotus Flower, Codex, Give Up The Ghost, Separator

Отзывы о товаре Radiohead - The King Of Limbs (0634904078713) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0634904078713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Radiohead
Альбом (сингл)
The King Of Limbs
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Bloom, Morning Mr Magpie, Little By Little, Feral, Lotus Flower, Codex, Give Up The Ghost, Separator
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bloom, Morning Mr Magpie, Little By Little, Feral, Lotus Flower, Codex, Give Up The Ghost, Separator
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Radiohead - The King Of Limbs (0634904078713) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5110 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...