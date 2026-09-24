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Zaz - Recto Verso (5021732287250) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Zaz - Recto Verso (5021732287250) виниловая пластинка

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Zaz - Recto Verso (5021732287250) виниловая пластинка - фото 1
Zaz - Recto Verso (5021732287250) виниловая пластинка - фото 2
Zaz - Recto Verso (5021732287250) виниловая пластинка - фото 3
Zaz - Recto Verso (5021732287250) виниловая пластинка - фото 4
Zaz - Recto Verso (5021732287250) виниловая пластинка - фото 5
Zaz - Recto Verso (5021732287250) виниловая пластинка - фото 6
Zaz - Recto Verso (5021732287250) виниловая пластинка - фото 7
Zaz - Recto Verso (5021732287250) виниловая пластинка - фото 8
Zaz - Recto Verso (5021732287250) виниловая пластинка - фото 9
Zaz - Recto Verso (5021732287250) виниловая пластинка - фото 10
Zaz - Recto Verso (5021732287250) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Zaz
Альбом (сингл)
RECTO VERSO
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Zaz - Recto Verso (5021732287250) виниловая пластинка - фото 1
  • Zaz - Recto Verso (5021732287250) виниловая пластинка - фото 2
  • Zaz - Recto Verso (5021732287250) виниловая пластинка - фото 3
  • Zaz - Recto Verso (5021732287250) виниловая пластинка - фото 4
  • Zaz - Recto Verso (5021732287250) виниловая пластинка - фото 5
  • Zaz - Recto Verso (5021732287250) виниловая пластинка - фото 6
  • Zaz - Recto Verso (5021732287250) виниловая пластинка - фото 7
  • Zaz - Recto Verso (5021732287250) виниловая пластинка - фото 8
  • Zaz - Recto Verso (5021732287250) виниловая пластинка - фото 9
  • Zaz - Recto Verso (5021732287250) виниловая пластинка - фото 10
  • Zaz - Recto Verso (5021732287250) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб. 
Начислим 182 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692504
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Zaz - Recto Verso (5021732287250) виниловая пластинка
5 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732287250]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Zaz
Альбом (сингл)
RECTO VERSO
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
On ira, Comme ci, comme ?a, Gamine, Tattends quoi, Ensemble, D?terre, Toujours, Si je perds, Je rentre, Si, Oublie Loulou, Cette journ?e, Nous debout, La lune, La part dombre, Le retour du soleil, Laissezmoi, r?ve, La lessive, Jai tant escamot?
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Zaz - Recto Verso (5021732287250) виниловая пластинка

Recto Verso — второй студийный альбом французской певицы Zaz, выпущенный в 2013 году. Издание на виниле.. Когда осенью 2010 года молодая француженка Изабель Жеффруа, псевдоним Zaz, впервые появилась в немецких чартах со своим дебютным альбомом «Zaz», вряд ли кто-то подозревал, насколько сенсационно будут развиваться дела у весьма харизматичного новичка в дальнейшем. Ее долгожданный второй альбом Recto Verso был выпущен в мае 2013 года. Первым предшественником стал сингл On Ira, написанный автором песен и продюсером Керредин Солтани. Быстрый трек выстраивает музыкальный и стилистический мост между первым и вторым альбомами Zaz, следуя неореалистическому духу Je Veux.

Отзывы о товаре Zaz - Recto Verso (5021732287250) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732287250]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Zaz
Альбом (сингл)
RECTO VERSO
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
On ira, Comme ci, comme ?a, Gamine, Tattends quoi, Ensemble, D?terre, Toujours, Si je perds, Je rentre, Si, Oublie Loulou, Cette journ?e, Nous debout, La lune, La part dombre, Le retour du soleil, Laissezmoi, r?ve, La lessive, Jai tant escamot?
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Recto Verso — второй студийный альбом французской певицы Zaz, выпущенный в 2013 году. Издание на виниле.. Когда осенью 2010 года молодая француженка Изабель Жеффруа, псевдоним Zaz, впервые появилась в немецких чартах со своим дебютным альбомом «Zaz», вряд ли кто-то подозревал, насколько сенсационно будут развиваться дела у весьма харизматичного новичка в дальнейшем. Ее долгожданный второй альбом Recto Verso был выпущен в мае 2013 года. Первым предшественником стал сингл On Ira, написанный автором песен и продюсером Керредин Солтани. Быстрый трек выстраивает музыкальный и стилистический мост между первым и вторым альбомами Zaz, следуя неореалистическому духу Je Veux.
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Отзывы


Zaz - Recto Verso (5021732287250) виниловая пластинка - стоимость товара 5110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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