Строительный пылесос Hammer PIL50A
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Характеристики
Описание товара Строительный пылесос Hammer PIL50A
Пылесос Hammer Flex PIL50A - надежный промышленный пылесос, используемый для всасывания любого вида мусора (строительной пыли, мелкого мусора, опилок), сбора влажного мусора и даже жидкостей. Незаменимый помощник на строительной площадке, а также устранения последствий ремонта в жилых и нежилых помещениях. Полиуретановый фильтр позволяет чередовать операции сбора жидкостей и сухого мусора, не тратя время на замену фильтра. Металлический бак из нержавеющей стали обеспечивает устойчивость к механическим повреждениям, ржавчине и царапинам. Возможно подключение электроинструмента через встроенную розетку с использованием функции синхростарта. Для дополнительного удобства пользователя данный аппарат оснащен функцией выдувания. Модель имеет расширенную комплектацию насадок и аксессуаров.
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