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Строительный пылесос Karcher KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) черный купить с доставкой в Москве
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Строительный пылесос Karcher KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) черный

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Строительный пылесос Karcher KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) черный - фото 1
Строительный пылесос Karcher KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) черный - фото 2
Строительный пылесос Karcher KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) черный - фото 3
Строительный пылесос Karcher KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) черный - фото 4
Строительный пылесос Karcher KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) черный - фото 5
Строительный пылесос Karcher KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) черный - фото 6
Строительный пылесос Karcher KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) черный - фото 7
Строительный пылесос Karcher KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) черный - фото 8
Строительный пылесос Karcher KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный пылесос
  • Строительный пылесос Karcher KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) черный - фото 1
  • Строительный пылесос Karcher KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) черный - фото 2
  • Строительный пылесос Karcher KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) черный - фото 3
  • Строительный пылесос Karcher KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) черный - фото 4
  • Строительный пылесос Karcher KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) черный - фото 5
  • Строительный пылесос Karcher KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) черный - фото 6
  • Строительный пылесос Karcher KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) черный - фото 7
  • Строительный пылесос Karcher KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) черный - фото 8
  • Строительный пылесос Karcher KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707382
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Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
49.3
Мощность, Вт
1000
Объем бака
17
Питание
от сети
Система очистки фильтра
ручная
Ширина, см
32.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х40х38
Вес, кг.
7

Описание товара Строительный пылесос Karcher KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) черный

Высокая производительность в сочетании с энергоэффективностью: хозяйственный пылесос KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition с моторной частью черного цвета потребляет лишь 1000 Вт электроэнергии. Оптимальное сочетание параметров аппарата, всасывающего шланга и насадки для пола со сменными вставками гарантирует превосходные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого. Компактный пылесос, имеющий привлекательный внешний вид, оснащен ударопрочным 17-литровым мусоросборником из нержавеющей стали и кабелем длиной 4 м. В комплект поставки входят 2-метровый всасывающий шланг со съемной рукояткой, 4 фильтр-мешка из нетканого материала и неразборный патронный фильтр, позволяющий чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра. Патронный фильтр легко закрепляется простым поворотом по часовой стрелке и так же легко снимается. Другими особенностями являются возможность компактного и аккуратного хранения шланга в верхней части аппарата, наличие практичной функции выдувания и панели для укладки инструментов и мелких деталей. Насадка для пола, автомобильная насадка и удлинительные трубки могут быстро и удобно закрепляться на отбойнике пылесоса.



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Отзывы о товаре Строительный пылесос Karcher KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды) черный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
49.3
Мощность, Вт
1000
Объем бака
17
Питание
от сети
Система очистки фильтра
ручная
Ширина, см
32.8
Страна производитель
Китай
Описание
Высокая производительность в сочетании с энергоэффективностью: хозяйственный пылесос KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition с моторной частью черного цвета потребляет лишь 1000 Вт электроэнергии. Оптимальное сочетание параметров аппарата, всасывающего шланга и насадки для пола со сменными вставками гарантирует превосходные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого. Компактный пылесос, имеющий привлекательный внешний вид, оснащен ударопрочным 17-литровым мусоросборником из нержавеющей стали и кабелем длиной 4 м. В комплект поставки входят 2-метровый всасывающий шланг со съемной рукояткой, 4 фильтр-мешка из нетканого материала и неразборный патронный фильтр, позволяющий чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра. Патронный фильтр легко закрепляется простым поворотом по часовой стрелке и так же легко снимается. Другими особенностями являются возможность компактного и аккуратного хранения шланга в верхней части аппарата, наличие практичной функции выдувания и панели для укладки инструментов и мелких деталей. Насадка для пола, автомобильная насадка и удлинительные трубки могут быстро и удобно закрепляться на отбойнике пылесоса.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
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