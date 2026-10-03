Top.Mail.Ru
Минисистема Hyundai H-MC1292 черный 18Вт FM USB BT micro SD купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Минисистема Hyundai H-MC1292 черный 18Вт FM USB BT micro SD

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Минисистема Hyundai H-MC1292 черный 18Вт FM USB BT micro SD - фото 1
Минисистема Hyundai H-MC1292 черный 18Вт FM USB BT micro SD - фото 2
Минисистема Hyundai H-MC1292 черный 18Вт FM USB BT micro SD - фото 3
Минисистема Hyundai H-MC1292 черный 18Вт FM USB BT micro SD - фото 4
Минисистема Hyundai H-MC1292 черный 18Вт FM USB BT micro SD - фото 5
Минисистема Hyundai H-MC1292 черный 18Вт FM USB BT micro SD - фото 6
Минисистема Hyundai H-MC1292 черный 18Вт FM USB BT micro SD - фото 7
Минисистема Hyundai H-MC1292 черный 18Вт FM USB BT micro SD - фото 8
Минисистема Hyundai H-MC1292 черный 18Вт FM USB BT micro SD - фото 9
Минисистема Hyundai H-MC1292 черный 18Вт FM USB BT micro SD - фото 10
Минисистема Hyundai H-MC1292 черный 18Вт FM USB BT micro SD - фото 11
Минисистема Hyundai H-MC1292 черный 18Вт FM USB BT micro SD - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минисистема
Цвет
черный
Максимальная мощность, Вт
18
  • Минисистема Hyundai H-MC1292 черный 18Вт FM USB BT micro SD - фото 1
  • Минисистема Hyundai H-MC1292 черный 18Вт FM USB BT micro SD - фото 2
  • Минисистема Hyundai H-MC1292 черный 18Вт FM USB BT micro SD - фото 3
  • Минисистема Hyundai H-MC1292 черный 18Вт FM USB BT micro SD - фото 4
  • Минисистема Hyundai H-MC1292 черный 18Вт FM USB BT micro SD - фото 5
  • Минисистема Hyundai H-MC1292 черный 18Вт FM USB BT micro SD - фото 6
  • Минисистема Hyundai H-MC1292 черный 18Вт FM USB BT micro SD - фото 7
  • Минисистема Hyundai H-MC1292 черный 18Вт FM USB BT micro SD - фото 8
  • Минисистема Hyundai H-MC1292 черный 18Вт FM USB BT micro SD - фото 9
  • Минисистема Hyundai H-MC1292 черный 18Вт FM USB BT micro SD - фото 10
  • Минисистема Hyundai H-MC1292 черный 18Вт FM USB BT micro SD - фото 11
  • Минисистема Hyundai H-MC1292 черный 18Вт FM USB BT micro SD - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645332
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Минисистема
Дополнительно
караоке, поодсветка
Комплектация
аудиосистема, USB кабель, AUX кабель, проводной микрофон, пульт, адаптер
Цвет
черный
Пульт ДУ
есть
Максимальная мощность, Вт
18
Диапазон частот FM
87.5 - 108 МГц
Входы
микрофон, AUX
Bluetooth
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х27х21
Вес, кг.
3.51

Описание товара Минисистема Hyundai H-MC1292 черный 18Вт FM USB BT micro SD

Портативная акустическая система с караоке Hyundai H-MC1292 добавит драйва любой вечеринке благодаря мощному динамику с RGB подсветкой. Устройство способно воспроизводить медиафайлы с мобильных устройств, подключаемых через AUX или Bluetooth, карт памяти и других внешних накопителей, а также принимать сигналы радиостанций FM-диапазона.

Отзывы о товаре Минисистема Hyundai H-MC1292 черный 18Вт FM USB BT micro SD




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Минисистема
Дополнительно
караоке, поодсветка
Комплектация
аудиосистема, USB кабель, AUX кабель, проводной микрофон, пульт, адаптер
Цвет
черный
Пульт ДУ
есть
Максимальная мощность, Вт
18
Диапазон частот FM
87.5 - 108 МГц
Входы
микрофон, AUX
Bluetooth
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустическая система с караоке Hyundai H-MC1292 добавит драйва любой вечеринке благодаря мощному динамику с RGB подсветкой. Устройство способно воспроизводить медиафайлы с мобильных устройств, подключаемых через AUX или Bluetooth, карт памяти и других внешних накопителей, а также принимать сигналы радиостанций FM-диапазона.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Минисистема Hyundai H-MC1292 черный 18Вт FM USB BT micro SD - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...