Карта памяти A-Data SDXC 256GB (ASDX256GUI3V30S-R)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 643734
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
21х12х5
Вес, г.
847
Описание товара Карта памяти A-Data SDXC 256GB (ASDX256GUI3V30S-R)
Карта памяти A-Data SDXC 256GB (ASDX256GUI3V30S-R)
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитКарта памяти SanDisk Ultra microSDXC 256GB 100MB/s SDSQUNR-256G-...
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитКарта памяти SANDISK ULTRA MICROSDXC A1 C10 U1 UHS-I 150MB/S, SD...
-
В наличииЦена 5 050 руб.1263 руб. в СплитКарта памяти CompactFlash Card 32GB 133X Transcend
-
В наличииЦена 5 070 руб.1268 руб. в СплитКарта памяти Netac microSDHC P500 Pro 256GB (NT02P500PRO-256G-R)...
-
В наличииЦена 5 290 руб.1323 руб. в СплитКарта памяти Transcend CompactFlash Card 4GB 133X (TS4GCF133)
-
В наличииЦена 5 680 руб.1420 руб. в СплитКарта памяти Kingston microSDXC 64GB Class 10 A1 UHS-I (SDCE/64G...
-
В наличииЦена 5 710 руб.1428 руб. в СплитКарта памяти A-Data Micro SDXC 128GB (AUSDX128GUI3V30SA2-RA1)
-
В наличииЦена 6 300 руб.1575 руб. в СплитКарта памяти microSDXC 256GB SanDisk EXTREME Class 10, UHS-I, W1...
-
В наличииЦена 6 780 руб.1695 руб. в СплитКарта памяти SanDisk SDXC 256GB UHS-I (SDSDUNC-256G-GN6IN)
-
В наличииЦена 7 590 руб.1898 руб. в СплитКарта памяти Samsung 256GB EVO PLUS (2024) U3, V30, A2 + adapter...
-
В наличииЦена 7 860 руб.1965 руб. в СплитКарта памяти A-Data Micro SDXC 256GB (AUSDX256GUI3V30SA2-RA1)
-
В наличииЦена 8 200 руб.2050 руб. в СплитКарта памяти Qumo microSDXC 512GB Pro series Class 10 UHS-I U3 +...
Карта памяти A-Data SDXC 256GB (ASDX256GUI3V30S-R)
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Карта памяти A-Data SDXC 256GB (ASDX256GUI3V30S-R) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Карта памяти A-Data SDXC 256GB (ASDX256GUI3V30S-R)