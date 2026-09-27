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Budgie - Impeckable (5015326038434) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Budgie - Impeckable (5015326038434) виниловая пластинка

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Budgie - Impeckable (5015326038434) виниловая пластинка - фото 1
Budgie - Impeckable (5015326038434) виниловая пластинка - фото 2
Budgie - Impeckable (5015326038434) виниловая пластинка - фото 3
Budgie - Impeckable (5015326038434) виниловая пластинка - фото 4
Budgie - Impeckable (5015326038434) виниловая пластинка - фото 5
Budgie - Impeckable (5015326038434) виниловая пластинка - фото 6
Budgie - Impeckable (5015326038434) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Budgie
Альбом (сингл)
Impeckable
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Budgie - Impeckable (5015326038434) виниловая пластинка - фото 1
  • Budgie - Impeckable (5015326038434) виниловая пластинка - фото 2
  • Budgie - Impeckable (5015326038434) виниловая пластинка - фото 3
  • Budgie - Impeckable (5015326038434) виниловая пластинка - фото 4
  • Budgie - Impeckable (5015326038434) виниловая пластинка - фото 5
  • Budgie - Impeckable (5015326038434) виниловая пластинка - фото 6
  • Budgie - Impeckable (5015326038434) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643113
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Budgie - Impeckable (5015326038434) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5015326038434]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Budgie
Альбом (сингл)
Impeckable
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Melt The Ice Away, Love For You And Me, All At Sea, Dish It Up, Pyramids, Smile Boy Smile, I'm A Faker Too, Don't Go Away, Don't Dilute The Water
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Budgie - Impeckable (5015326038434) виниловая пластинка

"Impeckable" - седьмой студийный альбом валлийской рок-группы Budgie, первоначально вышедший в феврале 1978 года. Британское переиздание 2015 года на 180-граммовом аудиофильском виниле. Budgie - валлийская рок-группа, основанная в 1967 году. Это одна из первых групп, начавших играть в стиле хэви-метал, и потому коллектив оказал огромное влияние на последующее развитие тяжелого рока.

Отзывы о товаре Budgie - Impeckable (5015326038434) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5015326038434]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Budgie
Альбом (сингл)
Impeckable
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Melt The Ice Away, Love For You And Me, All At Sea, Dish It Up, Pyramids, Smile Boy Smile, I'm A Faker Too, Don't Go Away, Don't Dilute The Water
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
"Impeckable" - седьмой студийный альбом валлийской рок-группы Budgie, первоначально вышедший в феврале 1978 года. Британское переиздание 2015 года на 180-граммовом аудиофильском виниле. Budgie - валлийская рок-группа, основанная в 1967 году. Это одна из первых групп, начавших играть в стиле хэви-метал, и потому коллектив оказал огромное влияние на последующее развитие тяжелого рока.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Budgie - Impeckable (5015326038434) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4660 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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