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0603497830855, Talking Heads, Little Creatures виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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0603497830855, Talking Heads, Little Creatures виниловая пластинка

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0603497830855, Виниловая пластинка Talking Heads, Little Creatures - фото 1
0603497830855, Виниловая пластинка Talking Heads, Little Creatures - фото 2
0603497830855, Виниловая пластинка Talking Heads, Little Creatures - фото 3
0603497830855, Виниловая пластинка Talking Heads, Little Creatures - фото 4
0603497830855, Виниловая пластинка Talking Heads, Little Creatures - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 0603497830855, Виниловая пластинка Talking Heads, Little Creatures - фото 1
  • 0603497830855, Виниловая пластинка Talking Heads, Little Creatures - фото 2
  • 0603497830855, Виниловая пластинка Talking Heads, Little Creatures - фото 3
  • 0603497830855, Виниловая пластинка Talking Heads, Little Creatures - фото 4
  • 0603497830855, Виниловая пластинка Talking Heads, Little Creatures - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643102
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0603497830855, Talking Heads, Little Creatures виниловая пластинка

Три последних альбома в каталоге группы переиздаются впервые с момента их первоначального выпуска. Little Creatures, первоначально выпущенный в 1985 году, содержит классические песни «And She Was» и «Road To Nowhere». True Stories, первоначально выпущенные в 1986 году, включают «Wild Wild Life» и «Love For Sale». Naked, первоначально выпущенный в 1988 году, включает «(Nothing But) Flowers» и «Blind».

Отзывы о товаре 0603497830855, Talking Heads, Little Creatures виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Три последних альбома в каталоге группы переиздаются впервые с момента их первоначального выпуска. Little Creatures, первоначально выпущенный в 1985 году, содержит классические песни «And She Was» и «Road To Nowhere». True Stories, первоначально выпущенные в 1986 году, включают «Wild Wild Life» и «Love For Sale». Naked, первоначально выпущенный в 1988 году, включает «(Nothing But) Flowers» и «Blind».
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Отзывы


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