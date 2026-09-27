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0603497830756, McVie, Christine, In The Meantime виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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0603497830756, McVie, Christine, In The Meantime виниловая пластинка

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0603497830756, Виниловая пластинка McVie, Christine, In The Meantime
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643087
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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0603497830756, McVie, Christine, In The Meantime виниловая пластинка
5 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0603497830756, McVie, Christine, In The Meantime виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Friend, You Are, Northern Star, Bad Journey, Anything Is Possible, Calumny, So Sincere, Easy Come, Easy Go, Liar, Sweet Revenge, Forgiveness, Givin It Back, Little Darlin (Bonus Track)

Отзывы о товаре 0603497830756, McVie, Christine, In The Meantime виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Friend, You Are, Northern Star, Bad Journey, Anything Is Possible, Calumny, So Sincere, Easy Come, Easy Go, Liar, Sweet Revenge, Forgiveness, Givin It Back, Little Darlin (Bonus Track)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0603497830756, McVie, Christine, In The Meantime виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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