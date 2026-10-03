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Vikingur Olafsson - Bach: Goldberg Variationen (0028948645565) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Vikingur Olafsson - Bach: Goldberg Variationen (0028948645565) виниловая пластинка

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Vikingur Olafsson - Bach: Goldberg Variationen (0028948645565) виниловая пластинка - фото 1
Vikingur Olafsson - Bach: Goldberg Variationen (0028948645565) виниловая пластинка - фото 2
Vikingur Olafsson - Bach: Goldberg Variationen (0028948645565) виниловая пластинка - фото 3
Vikingur Olafsson - Bach: Goldberg Variationen (0028948645565) виниловая пластинка - фото 4
Vikingur Olafsson - Bach: Goldberg Variationen (0028948645565) виниловая пластинка - фото 5
Vikingur Olafsson - Bach: Goldberg Variationen (0028948645565) виниловая пластинка - фото 6
Vikingur Olafsson - Bach: Goldberg Variationen (0028948645565) виниловая пластинка - фото 7
Vikingur Olafsson - Bach: Goldberg Variationen (0028948645565) виниловая пластинка - фото 8
Vikingur Olafsson - Bach: Goldberg Variationen (0028948645565) виниловая пластинка - фото 9
Vikingur Olafsson - Bach: Goldberg Variationen (0028948645565) виниловая пластинка - фото 10
Vikingur Olafsson - Bach: Goldberg Variationen (0028948645565) виниловая пластинка - фото 11
Vikingur Olafsson - Bach: Goldberg Variationen (0028948645565) виниловая пластинка - фото 12
Vikingur Olafsson - Bach: Goldberg Variationen (0028948645565) виниловая пластинка - фото 13
Vikingur Olafsson - Bach: Goldberg Variationen (0028948645565) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Vikingur Olafsson
Альбом (сингл)
Bach: Goldberg Variationen
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Vikingur Olafsson - Bach: Goldberg Variationen (0028948645565) виниловая пластинка - фото 1
  • Vikingur Olafsson - Bach: Goldberg Variationen (0028948645565) виниловая пластинка - фото 2
  • Vikingur Olafsson - Bach: Goldberg Variationen (0028948645565) виниловая пластинка - фото 3
  • Vikingur Olafsson - Bach: Goldberg Variationen (0028948645565) виниловая пластинка - фото 4
  • Vikingur Olafsson - Bach: Goldberg Variationen (0028948645565) виниловая пластинка - фото 5
  • Vikingur Olafsson - Bach: Goldberg Variationen (0028948645565) виниловая пластинка - фото 6
  • Vikingur Olafsson - Bach: Goldberg Variationen (0028948645565) виниловая пластинка - фото 7
  • Vikingur Olafsson - Bach: Goldberg Variationen (0028948645565) виниловая пластинка - фото 8
  • Vikingur Olafsson - Bach: Goldberg Variationen (0028948645565) виниловая пластинка - фото 9
  • Vikingur Olafsson - Bach: Goldberg Variationen (0028948645565) виниловая пластинка - фото 10
  • Vikingur Olafsson - Bach: Goldberg Variationen (0028948645565) виниловая пластинка - фото 11
  • Vikingur Olafsson - Bach: Goldberg Variationen (0028948645565) виниловая пластинка - фото 12
  • Vikingur Olafsson - Bach: Goldberg Variationen (0028948645565) виниловая пластинка - фото 13
  • Vikingur Olafsson - Bach: Goldberg Variationen (0028948645565) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643026
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0028948645565]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Vikingur Olafsson
Альбом (сингл)
Bach: Goldberg Variationen
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Aria (Original Version), Variatio 1 a 1 Clav. (Original Version), Variatio 2 a 1 Clav. (Original Version), Variatio 3 Canone all'Unisono. a 1 Clav. (Original Version), Variatio 4 a 1 Clav. (Original Version), Variatio 5 a 1 ovvero 2 Clav. (Original Version), Variatio 6 Canone alla Seconda. a 1 Clav. (Original Version), Variatio 7 a 1 ovvero 2 Clav. Al tempo di Giga (Original Version), Variatio 8 a 2 Clav. (Original Version), Variatio 9 Canone alla Terza. a 1 Clav. (Original Version), Variatio 10
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Vikingur Olafsson - Bach: Goldberg Variationen (0028948645565) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Coeur Ardent - Vanessa Paradis, Bouquet Final - Vanessa Paradis, Tr?sor - Vanessa Paradis, Le Retour Des Beaux Jours - Vanessa Paradis, Rendez-Vous - Vanessa Paradis, ?l?ments - Vanessa Paradis, Make You Mine - Vanessa Paradis, Les ?pines Du Coeur - Vanessa Paradis, ?l?gie - Vanessa Paradis, Un Amour De Jeunesse - Vanessa Paradis, Les Initiales Des Anges - Vanessa Paradis, I Am Alive - Vanessa Paradis

Отзывы о товаре Vikingur Olafsson - Bach: Goldberg Variationen (0028948645565) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0028948645565]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Vikingur Olafsson
Альбом (сингл)
Bach: Goldberg Variationen
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Aria (Original Version), Variatio 1 a 1 Clav. (Original Version), Variatio 2 a 1 Clav. (Original Version), Variatio 3 Canone all'Unisono. a 1 Clav. (Original Version), Variatio 4 a 1 Clav. (Original Version), Variatio 5 a 1 ovvero 2 Clav. (Original Version), Variatio 6 Canone alla Seconda. a 1 Clav. (Original Version), Variatio 7 a 1 ovvero 2 Clav. Al tempo di Giga (Original Version), Variatio 8 a 2 Clav. (Original Version), Variatio 9 Canone alla Terza. a 1 Clav. (Original Version), Variatio 10
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Coeur Ardent - Vanessa Paradis, Bouquet Final - Vanessa Paradis, Tr?sor - Vanessa Paradis, Le Retour Des Beaux Jours - Vanessa Paradis, Rendez-Vous - Vanessa Paradis, ?l?ments - Vanessa Paradis, Make You Mine - Vanessa Paradis, Les ?pines Du Coeur - Vanessa Paradis, ?l?gie - Vanessa Paradis, Un Amour De Jeunesse - Vanessa Paradis, Les Initiales Des Anges - Vanessa Paradis, I Am Alive - Vanessa Paradis
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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