Underworld - A Hundred Days Off (0044003442542) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Underworld
Альбом (сингл)
A Hundred Days Off
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715540
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0044003442542]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Underworld
Альбом (сингл)
A Hundred Days Off
Жанр
House
Трек-лист
Mo Move, Two Months Off, Twist, Sola Sistim, Little Speaker, Trim, Ess Gee, Dinosaur Adventure 3D, Ballet Lane, Luetin
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Underworld - A Hundred Days Off (0044003442542) виниловая пластинка
Шестой студийный альбом британской электронной музыкальной группы. Хотя это был первый альбом после ухода Даррена Эмерсона из группы в 2001 году, альбом не представляет больших стилистических изменений, поскольку основным направлением группы по-прежнему являются транс, техно и хаус, хотя и без грохочущих битов, которые определили их предыдущий альбом 'Beaucoup Fish' (1999). "A Hundred Days Off" получил в целом положительные отзывы музыкальных критиков. В британском чарте синглов трек "Two Months Off" достиг 12-го места, а "Dinosaur Adventure 3D" 34-го.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 680 руб.1420 руб. в СплитDylan, Bob, Triplicate (0889854135010) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 680 руб.1420 руб. в СплитMichael Kiwanuka - Michael Kiwanuka (0602577952777) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 680 руб.1420 руб. в СплитRihanna - Unapologetic (0602557079838) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 680 руб.1420 руб. в СплитStevie Wonder - Songs In The Key Of Life (0600753164228) винилов...
-
В наличииЦена 5 680 руб.1420 руб. в СплитKraftwerk - Tour De France (coloured) (0190295272104) виниловая ...
-
В наличииЦена 5 680 руб.1420 руб. в СплитFrankie Goes To Hollywood - Bang! The Greatest Hits Of (06024350...
-
В наличииЦена 5 680 руб.1420 руб. в СплитTaylor Swift - Evermore (coloured) (0602435651279) виниловая пла...
-
В наличииЦена 5 680 руб.1420 руб. в СплитHampton Hawes - Four! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072241015...
-
В наличииЦена 5 680 руб.1420 руб. в СплитKeane - The Best Of (0602438169344) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 680 руб.1420 руб. в Сплит0602527906034, Winehouse, Amy, Lioness: Hidden Treasures винилов...
-
В наличииЦена 5 680 руб.1420 руб. в СплитRadiohead - OK Computer OKNOTOK 1997-2017 (0634904086817) винило...
-
В наличииЦена 5 680 руб.1420 руб. в СплитBon Jovi - New Jersey (0602547029294) виниловая пластинка
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0044003442542]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Underworld
Альбом (сингл)
A Hundred Days Off
Жанр
House
Трек-лист
Mo Move, Two Months Off, Twist, Sola Sistim, Little Speaker, Trim, Ess Gee, Dinosaur Adventure 3D, Ballet Lane, Luetin
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Шестой студийный альбом британской электронной музыкальной группы. Хотя это был первый альбом после ухода Даррена Эмерсона из группы в 2001 году, альбом не представляет больших стилистических изменений, поскольку основным направлением группы по-прежнему являются транс, техно и хаус, хотя и без грохочущих битов, которые определили их предыдущий альбом 'Beaucoup Fish' (1999). "A Hundred Days Off" получил в целом положительные отзывы музыкальных критиков. В британском чарте синглов трек "Two Months Off" достиг 12-го места, а "Dinosaur Adventure 3D" 34-го.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Underworld - A Hundred Days Off (0044003442542) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Underworld - A Hundred Days Off (0044003442542) виниловая пластинка