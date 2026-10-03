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The Who - Who's Next (0602435858401) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Who - Who's Next (0602435858401) виниловая пластинка

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0602435858401, Виниловая пластинка Who, The, Who&#039;s Next - фото 1
0602435858401, Виниловая пластинка Who, The, Who&#039;s Next - фото 2
0602435858401, Виниловая пластинка Who, The, Who&#039;s Next - фото 3
0602435858401, Виниловая пластинка Who, The, Who&#039;s Next - фото 4
0602435858401, Виниловая пластинка Who, The, Who&#039;s Next - фото 5
0602435858401, Виниловая пластинка Who, The, Who&#039;s Next - фото 6
0602435858401, Виниловая пластинка Who, The, Who&#039;s Next - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0602435858401, Виниловая пластинка Who, The, Who&#039;s Next - фото 1
  • 0602435858401, Виниловая пластинка Who, The, Who&#039;s Next - фото 2
  • 0602435858401, Виниловая пластинка Who, The, Who&#039;s Next - фото 3
  • 0602435858401, Виниловая пластинка Who, The, Who&#039;s Next - фото 4
  • 0602435858401, Виниловая пластинка Who, The, Who&#039;s Next - фото 5
  • 0602435858401, Виниловая пластинка Who, The, Who&#039;s Next - фото 6
  • 0602435858401, Виниловая пластинка Who, The, Who&#039;s Next - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 642987
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Who - Who's Next (0602435858401) виниловая пластинка

Who’s Next — пятый студийный альбом британской рок-группы The Who, выпущенный 14 августа 1971 года. Юбилейное переиздание альбома, ремастеринг выполнен на половинной скорости. Большая часть Whos Next взята из Lifehouse, амбициозной научно-фантастической рок-оперы, от которой Пит Таунсенд отказался из-за нервного срыва, частично вызванного работой над продолжением Tommy. В этих песнях нет никакой заметной темы, но этот альбом сильнее, чем Tommy, уступая сразу Who Sell Out как лучшая пластинка, которую когда-либо записывали The Who. Таунсенд увлекся синтезаторами во время записи альбома, и они повсюду в этом альбоме, добавляя текстуру там, где это необходимо, и усиливая силу, которая уже достигла апогея. Если не считать Live at Leeds, The Who никогда не звучали так громко и расстроенно, как здесь, но это уравновешивается балладами, как прекрасными («The Song Is Over»), так и язвительными («Behind Blue Eyes»). Это ключ к Whos Next — здесь есть гнев и печаль, юмор и сожаление, страсть и смятение, и все это завернуто в яркую упаковку, где ярость так же затрагивает, как и горе. Это отступление от 60-х, когда Таунсенд заявляет, что «Song Is Over», презирает подростковую пустошь и горько заявляет, что мы «Wont Get Fooled Again». Несмотря на всю печаль и горе, скрывающиеся под поверхностью, это бодрящая пластинка, и не только потому, что Кит Мун неистовствует, или потому, что Роджер Долтри никогда не пел лучше, или потому, что Джон Энтвистл сочиняет маниакальные басовые партии, которые столь же увлекательны, сколь забавна его песня «My Wife». Это воодушевляет, потому что в нем есть все это, плюс Таунсенд обнажает свою душу забавными, болезненными и совершенно жизнеутверждающими способами. Это то, о чем был The Who, а не рок-оперы, и именно поэтому Whos Next более правдив, чем Tommy или заброшенный Lifehouse. Это было искусство – это, даже при всех претензиях, рок-н-ролл.

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Who’s Next — пятый студийный альбом британской рок-группы The Who, выпущенный 14 августа 1971 года. Юбилейное переиздание альбома, ремастеринг выполнен на половинной скорости. Большая часть Whos Next взята из Lifehouse, амбициозной научно-фантастической рок-оперы, от которой Пит Таунсенд отказался из-за нервного срыва, частично вызванного работой над продолжением Tommy. В этих песнях нет никакой заметной темы, но этот альбом сильнее, чем Tommy, уступая сразу Who Sell Out как лучшая пластинка, которую когда-либо записывали The Who. Таунсенд увлекся синтезаторами во время записи альбома, и они повсюду в этом альбоме, добавляя текстуру там, где это необходимо, и усиливая силу, которая уже достигла апогея. Если не считать Live at Leeds, The Who никогда не звучали так громко и расстроенно, как здесь, но это уравновешивается балладами, как прекрасными («The Song Is Over»), так и язвительными («Behind Blue Eyes»). Это ключ к Whos Next — здесь есть гнев и печаль, юмор и сожаление, страсть и смятение, и все это завернуто в яркую упаковку, где ярость так же затрагивает, как и горе. Это отступление от 60-х, когда Таунсенд заявляет, что «Song Is Over», презирает подростковую пустошь и горько заявляет, что мы «Wont Get Fooled Again». Несмотря на всю печаль и горе, скрывающиеся под поверхностью, это бодрящая пластинка, и не только потому, что Кит Мун неистовствует, или потому, что Роджер Долтри никогда не пел лучше, или потому, что Джон Энтвистл сочиняет маниакальные басовые партии, которые столь же увлекательны, сколь забавна его песня «My Wife». Это воодушевляет, потому что в нем есть все это, плюс Таунсенд обнажает свою душу забавными, болезненными и совершенно жизнеутверждающими способами. Это то, о чем был The Who, а не рок-оперы, и именно поэтому Whos Next более правдив, чем Tommy или заброшенный Lifehouse. Это было искусство – это, даже при всех претензиях, рок-н-ролл.
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