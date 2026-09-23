Top.Mail.Ru
5060263729815, Plaid, Feorm Falorx виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

5060263729815, Plaid, Feorm Falorx виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
5060263729815, Виниловая пластинка Plaid, Feorm Falorx - фото 1
5060263729815, Виниловая пластинка Plaid, Feorm Falorx - фото 2
5060263729815, Виниловая пластинка Plaid, Feorm Falorx - фото 3
5060263729815, Виниловая пластинка Plaid, Feorm Falorx - фото 4
5060263729815, Виниловая пластинка Plaid, Feorm Falorx - фото 5
5060263729815, Виниловая пластинка Plaid, Feorm Falorx - фото 6
5060263729815, Виниловая пластинка Plaid, Feorm Falorx - фото 7
5060263729815, Виниловая пластинка Plaid, Feorm Falorx - фото 8
5060263729815, Виниловая пластинка Plaid, Feorm Falorx - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 5060263729815, Виниловая пластинка Plaid, Feorm Falorx - фото 1
  • 5060263729815, Виниловая пластинка Plaid, Feorm Falorx - фото 2
  • 5060263729815, Виниловая пластинка Plaid, Feorm Falorx - фото 3
  • 5060263729815, Виниловая пластинка Plaid, Feorm Falorx - фото 4
  • 5060263729815, Виниловая пластинка Plaid, Feorm Falorx - фото 5
  • 5060263729815, Виниловая пластинка Plaid, Feorm Falorx - фото 6
  • 5060263729815, Виниловая пластинка Plaid, Feorm Falorx - фото 7
  • 5060263729815, Виниловая пластинка Plaid, Feorm Falorx - фото 8
  • 5060263729815, Виниловая пластинка Plaid, Feorm Falorx - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642758
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
5060263729815, Plaid, Feorm Falorx виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 5060263729815, Plaid, Feorm Falorx виниловая пластинка

Feorm Falorx, выпущенный на пороге их 30-летия на британском независимом лейбле Warp Records, представляет собой студийный альбом 2022 года британского дуэта электронной музыки. Начиная со своих игривых ранних релизов в конце 80-х, они исследовали различные музыкальные стили и использовали новые методы синтеза, сохраняя при этом музыкальную нить, которая восходит к ранней хип-хоп сцене их юности и далее к звукам конца 60-х и 70-е годы, которые вдохновили его. Плед много гастролировал и много сотрудничал на протяжении многих лет, сочиняя и выступая с исследователями звука, перкуссионными группами, сольными исполнителями и оркестрами, включая Концертный оркестр BBC. Они написали сценарии для компьютерных игр и написали музыку к нескольким художественным фильмам, один из которых, Tekkon Kinkreet, был удостоен премии Японской академии анимации года. «Феорм Фалоркс» — это дуэт, Эд Хэндли и Энди Тернер, воссоздающий выступление на фестивале Феорм, межгалактическом фестивале, проводимом на планете Фалоркс. Чтобы выжить в фалорксианской атмосфере, они были преобразованы в свет, поэтому традиционные записывающие устройства, которые они взяли с собой на «Кэмпбелл», не работали. К счастью, после консультации с Земным космическим агентством было сочтено безопасным воссоздать выступление в их лондонской студии. Всестороннее тестирование полученных записей установило уровень загрязнения мыслей, который считается «совершенно приемлемым».

Отзывы о товаре 5060263729815, Plaid, Feorm Falorx виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Feorm Falorx, выпущенный на пороге их 30-летия на британском независимом лейбле Warp Records, представляет собой студийный альбом 2022 года британского дуэта электронной музыки. Начиная со своих игривых ранних релизов в конце 80-х, они исследовали различные музыкальные стили и использовали новые методы синтеза, сохраняя при этом музыкальную нить, которая восходит к ранней хип-хоп сцене их юности и далее к звукам конца 60-х и 70-е годы, которые вдохновили его. Плед много гастролировал и много сотрудничал на протяжении многих лет, сочиняя и выступая с исследователями звука, перкуссионными группами, сольными исполнителями и оркестрами, включая Концертный оркестр BBC. Они написали сценарии для компьютерных игр и написали музыку к нескольким художественным фильмам, один из которых, Tekkon Kinkreet, был удостоен премии Японской академии анимации года. «Феорм Фалоркс» — это дуэт, Эд Хэндли и Энди Тернер, воссоздающий выступление на фестивале Феорм, межгалактическом фестивале, проводимом на планете Фалоркс. Чтобы выжить в фалорксианской атмосфере, они были преобразованы в свет, поэтому традиционные записывающие устройства, которые они взяли с собой на «Кэмпбелл», не работали. К счастью, после консультации с Земным космическим агентством было сочтено безопасным воссоздать выступление в их лондонской студии. Всестороннее тестирование полученных записей установило уровень загрязнения мыслей, который считается «совершенно приемлемым».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


5060263729815, Plaid, Feorm Falorx виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5330 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...