5060263729815, Plaid, Feorm Falorx виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара 5060263729815, Plaid, Feorm Falorx виниловая пластинка
Feorm Falorx, выпущенный на пороге их 30-летия на британском независимом лейбле Warp Records, представляет собой студийный альбом 2022 года британского дуэта электронной музыки. Начиная со своих игривых ранних релизов в конце 80-х, они исследовали различные музыкальные стили и использовали новые методы синтеза, сохраняя при этом музыкальную нить, которая восходит к ранней хип-хоп сцене их юности и далее к звукам конца 60-х и 70-е годы, которые вдохновили его. Плед много гастролировал и много сотрудничал на протяжении многих лет, сочиняя и выступая с исследователями звука, перкуссионными группами, сольными исполнителями и оркестрами, включая Концертный оркестр BBC. Они написали сценарии для компьютерных игр и написали музыку к нескольким художественным фильмам, один из которых, Tekkon Kinkreet, был удостоен премии Японской академии анимации года. «Феорм Фалоркс» — это дуэт, Эд Хэндли и Энди Тернер, воссоздающий выступление на фестивале Феорм, межгалактическом фестивале, проводимом на планете Фалоркс. Чтобы выжить в фалорксианской атмосфере, они были преобразованы в свет, поэтому традиционные записывающие устройства, которые они взяли с собой на «Кэмпбелл», не работали. К счастью, после консультации с Земным космическим агентством было сочтено безопасным воссоздать выступление в их лондонской студии. Всестороннее тестирование полученных записей установило уровень загрязнения мыслей, который считается «совершенно приемлемым».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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