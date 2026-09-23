Eloy - Echoes From The Past (0884860539111) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Eloy
Альбом (сингл)
Echoes From The Past
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб.
В наличии
Код товара: 642455
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5 810 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0884860539111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Eloy
Альбом (сингл)
Echoes From The Past
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Conspiracy, Compassion For Misery, Echoes From The Past, Danger, Deceptive Glory, Warning Signs, Fate, The Pyre, Farewell
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Eloy - Echoes From The Past (0884860539111) виниловая пластинка
Двадцатый студийный альбом самой успешной немецкой арт- и прогрессив-рок-группы ELOY. Это также третий альбом уникальной трилогии о жизни и судьбе французской национальной героини и святой Жанны д'Арк, задуманной вдохновителем группы Франком Борнеманном как рок-опера. Первые два альбома под названием "The Vision, the Sword and the Pyre", Parts 1 & 2, в записи которых принимали участие различные известные артисты (в том числе и Алиса Мертон), не только получили неизменно положительные отзывы и заняли высокие позиции в чартах, но и привлекли большое внимание на культурном уровне благодаря проработке всех исторических деталей на основе глубоких знаний.
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0884860539111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Eloy
Альбом (сингл)
Echoes From The Past
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Conspiracy, Compassion For Misery, Echoes From The Past, Danger, Deceptive Glory, Warning Signs, Fate, The Pyre, Farewell
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Двадцатый студийный альбом самой успешной немецкой арт- и прогрессив-рок-группы ELOY. Это также третий альбом уникальной трилогии о жизни и судьбе французской национальной героини и святой Жанны д'Арк, задуманной вдохновителем группы Франком Борнеманном как рок-опера. Первые два альбома под названием "The Vision, the Sword and the Pyre", Parts 1 & 2, в записи которых принимали участие различные известные артисты (в том числе и Алиса Мертон), не только получили неизменно положительные отзывы и заняли высокие позиции в чартах, но и привлекли большое внимание на культурном уровне благодаря проработке всех исторических деталей на основе глубоких знаний.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Eloy - Echoes From The Past (0884860539111) виниловая пластинка - стоимость товара 5810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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