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Duran Duran - Danse Macabre (4050538952247) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Duran Duran - Danse Macabre (4050538952247) виниловая пластинка

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Duran Duran - Danse Macabre (4050538952247) виниловая пластинка - фото 1
Duran Duran - Danse Macabre (4050538952247) виниловая пластинка - фото 2
Duran Duran - Danse Macabre (4050538952247) виниловая пластинка - фото 3
Duran Duran - Danse Macabre (4050538952247) виниловая пластинка - фото 4
Duran Duran - Danse Macabre (4050538952247) виниловая пластинка - фото 5
Duran Duran - Danse Macabre (4050538952247) виниловая пластинка - фото 6
Duran Duran - Danse Macabre (4050538952247) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Duran Duran
Альбом (сингл)
Danse MaCabre
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Duran Duran - Danse Macabre (4050538952247) виниловая пластинка - фото 1
  • Duran Duran - Danse Macabre (4050538952247) виниловая пластинка - фото 2
  • Duran Duran - Danse Macabre (4050538952247) виниловая пластинка - фото 3
  • Duran Duran - Danse Macabre (4050538952247) виниловая пластинка - фото 4
  • Duran Duran - Danse Macabre (4050538952247) виниловая пластинка - фото 5
  • Duran Duran - Danse Macabre (4050538952247) виниловая пластинка - фото 6
  • Duran Duran - Danse Macabre (4050538952247) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642436
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Duran Duran - Danse Macabre (4050538952247) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538952247]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Duran Duran
Альбом (сингл)
Danse MaCabre
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Nightboat, Black Moonlight, Love Voudou, Bury A Friend, Supernature, Danse Macabre, Secret Oktober 31St, Ghost Town, Paint It Black, Super Lonely Freak, Spellbound, Psycho Killer (Feat. Victoria De Angelis), Confession In The Afterlife
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Duran Duran - Danse Macabre (4050538952247) виниловая пластинка

Duran Duran возвращается с новым альбомом "Danse Macabre". В 13-трековый сборник вошли: три совершенно новые темы, спокойные версии песен таких исполнителей, как Billie Eilish, Talking Heads, The Rolling Stones и The Specials, а также новые версии классических композиций Duran Duran из их собственного каталога. В альбом также включена любимая поклонниками песня "Secret October 31st". Среди приглашенных артистов - продюсер, гитарист и композитор Нил Роджерс, Виктория Де Анджелис из группы M?neskin, а также бывшие участники группы Энди Тейлор и Уоррен Куккуруллу. Изысканные, адаптированные изображения из коллекции подлинных винтажных фотографий спиритических сеансов, собранных участником группы Ником Родсом, представлены в подкатегории.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Duran Duran - Danse Macabre (4050538952247) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538952247]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Duran Duran
Альбом (сингл)
Danse MaCabre
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Nightboat, Black Moonlight, Love Voudou, Bury A Friend, Supernature, Danse Macabre, Secret Oktober 31St, Ghost Town, Paint It Black, Super Lonely Freak, Spellbound, Psycho Killer (Feat. Victoria De Angelis), Confession In The Afterlife
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Duran Duran возвращается с новым альбомом "Danse Macabre". В 13-трековый сборник вошли: три совершенно новые темы, спокойные версии песен таких исполнителей, как Billie Eilish, Talking Heads, The Rolling Stones и The Specials, а также новые версии классических композиций Duran Duran из их собственного каталога. В альбом также включена любимая поклонниками песня "Secret October 31st". Среди приглашенных артистов - продюсер, гитарист и композитор Нил Роджерс, Виктория Де Анджелис из группы M?neskin, а также бывшие участники группы Энди Тейлор и Уоррен Куккуруллу. Изысканные, адаптированные изображения из коллекции подлинных винтажных фотографий спиритических сеансов, собранных участником группы Ником Родсом, представлены в подкатегории.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Duran Duran - Danse Macabre (4050538952247) виниловая пластинка - по цене 5330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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