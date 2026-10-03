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Наушники Qumo Sense ВТ 0080 Grey 43214 купить с доставкой в Москве
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Наушники Qumo Sense ВТ 0080 Grey 43214

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Наушники Qumo Sense ВТ 0080 Grey 43214 - фото 1
Наушники Qumo Sense ВТ 0080 Grey 43214 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Qumo Sense ВТ 0080 Grey 43214 - фото 1
  • Наушники Qumo Sense ВТ 0080 Grey 43214 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 642011
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Характеристики

Бренд
Qumo
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
10х8х3
Вес, г.
100

Описание товара Наушники Qumo Sense ВТ 0080 Grey 43214

Новая Bluetooth гарнитура с микрофоном Qumo Party Sense - это чувство глубины звука в эргономичном корпусе! Данная гарнитуры идеальное сочетание футуристично-классического дизайна, цены и качества звука! Гарнитура прекрасно подходит для прослушивания музыки как дома, так и в дороге на работу, институт или на утренней пробежке! Для передачи сигнала используется современная версия Bluetooth 5.0. Конструкция выполнена из прочного ABS пластика, что делает ее прочной и долговечной. Bluetooth гарнитура Qumo Party Sense имеет встроенный аккумулятор ёмкостью 360 мА-ч, который позволяет наслаждаться музыкой до 8 часов беспрерывно!

Отзывы о товаре Наушники Qumo Sense ВТ 0080 Grey 43214




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Характеристики
Бренд
Qumo
Тип товара
Наушники
Описание
Новая Bluetooth гарнитура с микрофоном Qumo Party Sense - это чувство глубины звука в эргономичном корпусе! Данная гарнитуры идеальное сочетание футуристично-классического дизайна, цены и качества звука! Гарнитура прекрасно подходит для прослушивания музыки как дома, так и в дороге на работу, институт или на утренней пробежке! Для передачи сигнала используется современная версия Bluetooth 5.0. Конструкция выполнена из прочного ABS пластика, что делает ее прочной и долговечной. Bluetooth гарнитура Qumo Party Sense имеет встроенный аккумулятор ёмкостью 360 мА-ч, который позволяет наслаждаться музыкой до 8 часов беспрерывно!
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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