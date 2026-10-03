Наушники Qumo Sense ВТ 0080 Grey 43214
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники Qumo Sense ВТ 0080 Grey 43214
Новая Bluetooth гарнитура с микрофоном Qumo Party Sense - это чувство глубины звука в эргономичном корпусе! Данная гарнитуры идеальное сочетание футуристично-классического дизайна, цены и качества звука! Гарнитура прекрасно подходит для прослушивания музыки как дома, так и в дороге на работу, институт или на утренней пробежке! Для передачи сигнала используется современная версия Bluetooth 5.0. Конструкция выполнена из прочного ABS пластика, что делает ее прочной и долговечной. Bluetooth гарнитура Qumo Party Sense имеет встроенный аккумулятор ёмкостью 360 мА-ч, который позволяет наслаждаться музыкой до 8 часов беспрерывно!
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