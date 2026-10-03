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Блок питания Powerman PM-450SFX 450W SFX 6151742 купить с доставкой в Москве
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Блок питания Powerman PM-450SFX 450W SFX 6151742

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Блок питания Powerman PM-450SFX 450W SFX 6151742 - фото 1
Блок питания Powerman PM-450SFX 450W SFX 6151742 - фото 2
Блок питания Powerman PM-450SFX 450W SFX 6151742 - фото 3
Блок питания Powerman PM-450SFX 450W SFX 6151742 - фото 4
Блок питания Powerman PM-450SFX 450W SFX 6151742 - фото 5
Блок питания Powerman PM-450SFX 450W SFX 6151742 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
SFX
Мощность, Вт
450
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
2
  • Блок питания Powerman PM-450SFX 450W SFX 6151742 - фото 1
  • Блок питания Powerman PM-450SFX 450W SFX 6151742 - фото 2
  • Блок питания Powerman PM-450SFX 450W SFX 6151742 - фото 3
  • Блок питания Powerman PM-450SFX 450W SFX 6151742 - фото 4
  • Блок питания Powerman PM-450SFX 450W SFX 6151742 - фото 5
  • Блок питания Powerman PM-450SFX 450W SFX 6151742 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641368
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
SFX
Мощность, Вт
450
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
2
Размеры в упаковке, см
21х15х10
Вес, кг.
1.9

Описание товара Блок питания Powerman PM-450SFX 450W SFX 6151742

Блок питания Powerman PM-450SFX 450W SFX 6151742



Теги товара: Bronze, SFX, Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания Powerman PM-450SFX 450W SFX 6151742




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
SFX
Мощность, Вт
450
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
2
Описание
Блок питания Powerman PM-450SFX 450W SFX 6151742


Теги товара: Bronze, SFX, Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Powerman PM-450SFX 450W SFX 6151742 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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