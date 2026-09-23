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Вентилятор вытяжной серии Basic EAFB-150T с таймером купить с доставкой в Москве
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Вентилятор вытяжной серии Basic EAFB-150T с таймером

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Вентилятор вытяжной серии Basic EAFB-150T с таймером - фото 1
Вентилятор вытяжной серии Basic EAFB-150T с таймером - фото 2
Вентилятор вытяжной серии Basic EAFB-150T с таймером - фото 3
Вентилятор вытяжной серии Basic EAFB-150T с таймером - фото 4
Вентилятор вытяжной серии Basic EAFB-150T с таймером - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
  • Вентилятор вытяжной серии Basic EAFB-150T с таймером - фото 1
  • Вентилятор вытяжной серии Basic EAFB-150T с таймером - фото 2
  • Вентилятор вытяжной серии Basic EAFB-150T с таймером - фото 3
  • Вентилятор вытяжной серии Basic EAFB-150T с таймером - фото 4
  • Вентилятор вытяжной серии Basic EAFB-150T с таймером - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
5 390 руб.  6 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641077
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Размеры в упаковке, см
20х20х12
Вес, г.
790

Описание товара Вентилятор вытяжной серии Basic EAFB-150T с таймером

Бытовой вытяжной вентилятор с таймером Electrolux Basic EAFB-150T серии Basic — Это модель с классическим дизайном, низким уровнем шума, малой толщиной панели и посадочной глубиной. Применяются для непосредственного удаления воздуха по каналам и воздуховодам из помещений через отверстия. Изготавливаются из высококачественного АБС-пластика. Вентиляторы Electrolux оборудованы мотором с японским подшипником, что повышает эффективность, а так же увеличивает срок службы. В новых моделях сделали жесткий пружинный обратный клапан, он предотвращает попадание неприятных запахов из вентиляционных каналов при выключенном вентиляторе. Все модели серии Basic вентиляторов выпускаются в брызгозащищенном исполнении (степень защиты IPХ4) и подходят для работы в помещениях с повышенной влажностью. Вентиляторы поставляются готовыми к подключению. Шведский концерн Electrolux - крупнейший в мире производитель бытовой техники и профессионального оборудования. Electrolux является безусловным лидером европейского рынка бытовой техники и третьим по величине в этой области в США, и давно, по сути, стал транснациональной корпорацией. И главной составляющей успеха продукции Electrolux на протяжении десятилетий было и остается ее безупречное качество.

Отзывы о товаре Вентилятор вытяжной серии Basic EAFB-150T с таймером




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Описание
Бытовой вытяжной вентилятор с таймером Electrolux Basic EAFB-150T серии Basic — Это модель с классическим дизайном, низким уровнем шума, малой толщиной панели и посадочной глубиной. Применяются для непосредственного удаления воздуха по каналам и воздуховодам из помещений через отверстия. Изготавливаются из высококачественного АБС-пластика. Вентиляторы Electrolux оборудованы мотором с японским подшипником, что повышает эффективность, а так же увеличивает срок службы. В новых моделях сделали жесткий пружинный обратный клапан, он предотвращает попадание неприятных запахов из вентиляционных каналов при выключенном вентиляторе. Все модели серии Basic вентиляторов выпускаются в брызгозащищенном исполнении (степень защиты IPХ4) и подходят для работы в помещениях с повышенной влажностью. Вентиляторы поставляются готовыми к подключению. Шведский концерн Electrolux - крупнейший в мире производитель бытовой техники и профессионального оборудования. Electrolux является безусловным лидером европейского рынка бытовой техники и третьим по величине в этой области в США, и давно, по сути, стал транснациональной корпорацией. И главной составляющей успеха продукции Electrolux на протяжении десятилетий было и остается ее безупречное качество.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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