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Кофемашина Kitfort КТ-7256 купить с доставкой в Москве
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Кофемашина Kitfort КТ-7256

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Кофемашина Kitfort КТ-7256 - фото 1
Кофемашина Kitfort КТ-7256 - фото 2
Кофемашина Kitfort КТ-7256 - фото 3
Кофемашина Kitfort КТ-7256 - фото 4
Кофемашина Kitfort КТ-7256 - фото 5
Кофемашина Kitfort КТ-7256 - фото 6
Кофемашина Kitfort КТ-7256 - фото 7
Кофемашина Kitfort КТ-7256 - фото 8
Кофемашина Kitfort КТ-7256 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1350
Цвет
черный
Дисплей
нет
Объём резервуара для воды
1.5
Регулирование крепости кофе
Нет
Количество уровней крепости
1
Подогрев чашек
да
  • Кофемашина Kitfort КТ-7256 - фото 1
  • Кофемашина Kitfort КТ-7256 - фото 2
  • Кофемашина Kitfort КТ-7256 - фото 3
  • Кофемашина Kitfort КТ-7256 - фото 4
  • Кофемашина Kitfort КТ-7256 - фото 5
  • Кофемашина Kitfort КТ-7256 - фото 6
  • Кофемашина Kitfort КТ-7256 - фото 7
  • Кофемашина Kitfort КТ-7256 - фото 8
  • Кофемашина Kitfort КТ-7256 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640996
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1350
Цвет
черный
Дисплей
нет
Объём резервуара для воды
1.5
Регулирование крепости кофе
Нет
Количество уровней крепости
1
Давление, Бар
15
Подогрев чашек
да
Емкость для молока
нет
Таймер
нет
Встроенная программа самоочистки
Да
Управление
сенсорное
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х37х24
Вес, кг.
13.1

Описание товара Кофемашина Kitfort КТ-7256

Автоматическая кофемашина КТ-7256 - отличный выбор для гурманов, которые не желают тратить много времени и сил, чтобы насладиться вкусом свежего кофе. Кофемашина поможет приготовить из кофейных зёрен эспрессо, американо, капучино или латте! В кофемашине вы можете установить режим приготовления кофе (эспрессо, двойной эспрессо и американо), а также включить подачу пара для создания молочной пенки или подогрева напитков. Устройство оповещает о необходимости очистки, добавления зёрен или воды. Молочную пенку для капучино можно делать самостоятельно. Капучинатор в кофеварке - это паровая трубка с насадкой панарелло. Трубку погружают в холодное молоко, включают подачу пара и взбивают молочную пенку. Приготовление не занимает много времени! Вы легко можете отрегулировать высоту носика подачи кофе. Для этого потяните его вверх или вниз. Высоту носика можно установить от 80 до 130 мм. КТ-7256 имеет встроенную кофемолку с коническими жерновами и регулятор степени помола. Поворачивая регулятор по часовой стрелке, вы выбираете более грубый помол, для уменьшения степени помола поверните регулятор против часовой стрелки. Платформа с подогревом нагревается от тепла, выделяемого при работе бойлера. На ней удобно располагать чашки, чтобы они успели согреться перед приготовлением напитка. Также на платформе с подогревом можно сушить чашки после мытья. Резервуар для воды съёмный – его можно легко снять и наполнить водой в любом удобном месте. Налейте чистую фильтрованную воду в резервуар, не превышая максимальную отметку, и установите в кофемашину. Следите, чтобы резервуар был установлен плотно. КТ-7256 легко обслуживать. Когда кофе готов, кофейная таблетка попадает в резервуар. Под резервуаром находится внутренний поддон для капель, в котором скапливается небольшое количество воды. Щёточка предназначена для чистки труднодоступных мест. У устройства есть режим энергосбережения: через 25 минут бездействия кофемашина отключится. Не забудьте подставить под носик чашку или другую ёмкость, так как после нажатия на кнопку «Вкл/Выкл» кофемашина выполняет самодиагностику и очистку.

Отзывы о товаре Кофемашина Kitfort КТ-7256




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1350
Цвет
черный
Дисплей
нет
Объём резервуара для воды
1.5
Регулирование крепости кофе
Нет
Количество уровней крепости
1
Давление, Бар
15
Подогрев чашек
да
Емкость для молока
нет
Развернуть
Таймер
нет
Встроенная программа самоочистки
Да
Управление
сенсорное
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Страна производитель
Китай
Описание
Автоматическая кофемашина КТ-7256 - отличный выбор для гурманов, которые не желают тратить много времени и сил, чтобы насладиться вкусом свежего кофе. Кофемашина поможет приготовить из кофейных зёрен эспрессо, американо, капучино или латте! В кофемашине вы можете установить режим приготовления кофе (эспрессо, двойной эспрессо и американо), а также включить подачу пара для создания молочной пенки или подогрева напитков. Устройство оповещает о необходимости очистки, добавления зёрен или воды. Молочную пенку для капучино можно делать самостоятельно. Капучинатор в кофеварке - это паровая трубка с насадкой панарелло. Трубку погружают в холодное молоко, включают подачу пара и взбивают молочную пенку. Приготовление не занимает много времени! Вы легко можете отрегулировать высоту носика подачи кофе. Для этого потяните его вверх или вниз. Высоту носика можно установить от 80 до 130 мм. КТ-7256 имеет встроенную кофемолку с коническими жерновами и регулятор степени помола. Поворачивая регулятор по часовой стрелке, вы выбираете более грубый помол, для уменьшения степени помола поверните регулятор против часовой стрелки. Платформа с подогревом нагревается от тепла, выделяемого при работе бойлера. На ней удобно располагать чашки, чтобы они успели согреться перед приготовлением напитка. Также на платформе с подогревом можно сушить чашки после мытья. Резервуар для воды съёмный – его можно легко снять и наполнить водой в любом удобном месте. Налейте чистую фильтрованную воду в резервуар, не превышая максимальную отметку, и установите в кофемашину. Следите, чтобы резервуар был установлен плотно. КТ-7256 легко обслуживать. Когда кофе готов, кофейная таблетка попадает в резервуар. Под резервуаром находится внутренний поддон для капель, в котором скапливается небольшое количество воды. Щёточка предназначена для чистки труднодоступных мест. У устройства есть режим энергосбережения: через 25 минут бездействия кофемашина отключится. Не забудьте подставить под носик чашку или другую ёмкость, так как после нажатия на кнопку «Вкл/Выкл» кофемашина выполняет самодиагностику и очистку.
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