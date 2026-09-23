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Отвертка аккумуляторная трансформер ЗУБР ViX-T 3.6 В, кейс, 10 бит (ЗО-ЕМ-3.6 Ли) купить с доставкой в Москве
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Отвертка аккумуляторная трансформер ЗУБР ViX-T 3.6 В, кейс, 10 бит (ЗО-ЕМ-3.6 Ли)

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Отвертка аккумуляторная трансформер ЗУБР ViX-T 3.6 В, кейс, 10 бит (ЗО-ЕМ-3.6 Ли) - фото 1
Отвертка аккумуляторная трансформер ЗУБР ViX-T 3.6 В, кейс, 10 бит (ЗО-ЕМ-3.6 Ли) - фото 2
Отвертка аккумуляторная трансформер ЗУБР ViX-T 3.6 В, кейс, 10 бит (ЗО-ЕМ-3.6 Ли) - фото 3
Отвертка аккумуляторная трансформер ЗУБР ViX-T 3.6 В, кейс, 10 бит (ЗО-ЕМ-3.6 Ли) - фото 4
Отвертка аккумуляторная трансформер ЗУБР ViX-T 3.6 В, кейс, 10 бит (ЗО-ЕМ-3.6 Ли) - фото 5
Отвертка аккумуляторная трансформер ЗУБР ViX-T 3.6 В, кейс, 10 бит (ЗО-ЕМ-3.6 Ли) - фото 6
Отвертка аккумуляторная трансформер ЗУБР ViX-T 3.6 В, кейс, 10 бит (ЗО-ЕМ-3.6 Ли) - фото 7
Отвертка аккумуляторная трансформер ЗУБР ViX-T 3.6 В, кейс, 10 бит (ЗО-ЕМ-3.6 Ли) - фото 8
Отвертка аккумуляторная трансформер ЗУБР ViX-T 3.6 В, кейс, 10 бит (ЗО-ЕМ-3.6 Ли) - фото 9
Отвертка аккумуляторная трансформер ЗУБР ViX-T 3.6 В, кейс, 10 бит (ЗО-ЕМ-3.6 Ли) - фото 10
Отвертка аккумуляторная трансформер ЗУБР ViX-T 3.6 В, кейс, 10 бит (ЗО-ЕМ-3.6 Ли) - фото 11
Отвертка аккумуляторная трансформер ЗУБР ViX-T 3.6 В, кейс, 10 бит (ЗО-ЕМ-3.6 Ли) - фото 12
Отвертка аккумуляторная трансформер ЗУБР ViX-T 3.6 В, кейс, 10 бит (ЗО-ЕМ-3.6 Ли) - фото 13
Отвертка аккумуляторная трансформер ЗУБР ViX-T 3.6 В, кейс, 10 бит (ЗО-ЕМ-3.6 Ли) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отвертка аккумуляторная
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Кол-во скоростей работы
1
Задний ход
да
Макс. крутящий момент
3
Емкость аккумулятора, мАч
1.3
Зарядное устройство в комплекте
да
  • Отвертка аккумуляторная трансформер ЗУБР ViX-T 3.6 В, кейс, 10 бит (ЗО-ЕМ-3.6 Ли) - фото 1
  • Отвертка аккумуляторная трансформер ЗУБР ViX-T 3.6 В, кейс, 10 бит (ЗО-ЕМ-3.6 Ли) - фото 2
  • Отвертка аккумуляторная трансформер ЗУБР ViX-T 3.6 В, кейс, 10 бит (ЗО-ЕМ-3.6 Ли) - фото 3
  • Отвертка аккумуляторная трансформер ЗУБР ViX-T 3.6 В, кейс, 10 бит (ЗО-ЕМ-3.6 Ли) - фото 4
  • Отвертка аккумуляторная трансформер ЗУБР ViX-T 3.6 В, кейс, 10 бит (ЗО-ЕМ-3.6 Ли) - фото 5
  • Отвертка аккумуляторная трансформер ЗУБР ViX-T 3.6 В, кейс, 10 бит (ЗО-ЕМ-3.6 Ли) - фото 6
  • Отвертка аккумуляторная трансформер ЗУБР ViX-T 3.6 В, кейс, 10 бит (ЗО-ЕМ-3.6 Ли) - фото 7
  • Отвертка аккумуляторная трансформер ЗУБР ViX-T 3.6 В, кейс, 10 бит (ЗО-ЕМ-3.6 Ли) - фото 8
  • Отвертка аккумуляторная трансформер ЗУБР ViX-T 3.6 В, кейс, 10 бит (ЗО-ЕМ-3.6 Ли) - фото 9
  • Отвертка аккумуляторная трансформер ЗУБР ViX-T 3.6 В, кейс, 10 бит (ЗО-ЕМ-3.6 Ли) - фото 10
  • Отвертка аккумуляторная трансформер ЗУБР ViX-T 3.6 В, кейс, 10 бит (ЗО-ЕМ-3.6 Ли) - фото 11
  • Отвертка аккумуляторная трансформер ЗУБР ViX-T 3.6 В, кейс, 10 бит (ЗО-ЕМ-3.6 Ли) - фото 12
  • Отвертка аккумуляторная трансформер ЗУБР ViX-T 3.6 В, кейс, 10 бит (ЗО-ЕМ-3.6 Ли) - фото 13
  • Отвертка аккумуляторная трансформер ЗУБР ViX-T 3.6 В, кейс, 10 бит (ЗО-ЕМ-3.6 Ли) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
2 430 руб.  3 630 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640586
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Отвертка аккумуляторная трансформер ЗУБР ViX-T 3.6 В, кейс, 10 бит (ЗО-ЕМ-3.6 Ли)
2 430 руб. -33%
3 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Отвертка аккумуляторная
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Кол-во скоростей работы
1
Задний ход
да
Макс. крутящий момент
3
Количество аккумуляторов
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
1.3
Напряжение аккумулятора, В
3.6
Зарядное устройство в комплекте
да
Ширина, см
6.5
Высота, см
16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х17х7
Вес, г.
930

Описание товара Отвертка аккумуляторная трансформер ЗУБР ViX-T 3.6 В, кейс, 10 бит (ЗО-ЕМ-3.6 Ли)

Аккумуляторная отвертка-трансформер Зубр ViX-T с 10 битами ЗО-ЕМ-3.6 Ли используется для быстрого откручивания и закручивания крепежных элементов. Является необходимым помощником в хозяйстве. Трансформируемый корпус обеспечивает удобный хват при выполнении различных задач. Планетарный редуктор обладает большим КПД, что способствует развитию более высокого крутящего момента на выходе. Встроенная подсветка облегчает эксплуатацию инструмента в затемненных помещениях.



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Отзывы о товаре Отвертка аккумуляторная трансформер ЗУБР ViX-T 3.6 В, кейс, 10 бит (ЗО-ЕМ-3.6 Ли)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Отвертка аккумуляторная
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Кол-во скоростей работы
1
Задний ход
да
Макс. крутящий момент
3
Количество аккумуляторов
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
1.3
Напряжение аккумулятора, В
3.6
Зарядное устройство в комплекте
да
Развернуть
Ширина, см
6.5
Высота, см
16
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная отвертка-трансформер Зубр ViX-T с 10 битами ЗО-ЕМ-3.6 Ли используется для быстрого откручивания и закручивания крепежных элементов. Является необходимым помощником в хозяйстве. Трансформируемый корпус обеспечивает удобный хват при выполнении различных задач. Планетарный редуктор обладает большим КПД, что способствует развитию более высокого крутящего момента на выходе. Встроенная подсветка облегчает эксплуатацию инструмента в затемненных помещениях.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отвертка аккумуляторная трансформер ЗУБР ViX-T 3.6 В, кейс, 10 бит (ЗО-ЕМ-3.6 Ли) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2430 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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