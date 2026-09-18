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Характеристики
Тип товара
Отвертка аккумуляторная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 264844
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Описание товара Отвертка аккумуляторная Makita TD022DSE
Аккумуляторная отвертка Makita TD022DSE будет крайне полезна специалистам, часто и интенсивно работающим с крепежными изделиями. Конструктивное исполнение отвертки (которым предусмотрено изменение положения рукоятки в пространстве) делает использование инструмента комфортным в любых ситуациях. Дополнительным преимуществом модели является наличие ударного механизма. Аккумуляторная отвертка Makita TD022DSE оснащена патроном под биты. Максимальный диаметр зажима – 8 мм. Отвертка имеет один скоростной режим. Максимальная частота вращения – 2450 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент – 25 Н·м. Аккумуляторная отвертка Makita TD022DSE может использоваться буквально везде, ведь подключение инструмента к сети не требуется. Модель получает питание от аккумулятора.
Аккумуляторная отвертка Makita TD022DSE будет крайне полезна специалистам, часто и интенсивно работающим с крепежными изделиями. Конструктивное исполнение отвертки (которым предусмотрено изменение положения рукоятки в пространстве) делает использование инструмента комфортным в любых ситуациях. Дополнительным преимуществом модели является наличие ударного механизма. Аккумуляторная отвертка Makita TD022DSE оснащена патроном под биты. Максимальный диаметр зажима – 8 мм. Отвертка имеет один скоростной режим. Максимальная частота вращения – 2450 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент – 25 Н·м. Аккумуляторная отвертка Makita TD022DSE может использоваться буквально везде, ведь подключение инструмента к сети не требуется. Модель получает питание от аккумулятора.
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