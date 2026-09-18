Отвертка аккумуляторная Makita DF012DSE
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Характеристики
Тип товара
Отвертка аккумуляторная
В кейсе
да
Кол-во скоростей работы
2
Задний ход
да
Макс. крутящий момент
6
Емкость аккумулятора, мАч
1.5
Зарядное устройство в комплекте
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 264846
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Отвертка аккумуляторная
В кейсе
да
Кол-во скоростей работы
2
Задний ход
да
Макс. крутящий момент
6
Количество аккумуляторов
2
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
1.5
Напряжение аккумулятора, В
7.2
Зарядное устройство в комплекте
да
Ширина, см
27
Высота, см
10.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х25х10
Вес, кг.
1.12
Описание товара Отвертка аккумуляторная Makita DF012DSE
Аккумуляторная отвертка Makita DF012DSE подходит для выполнения сборки или ремонта мебели, компьютерной техники и прочего. Регулируемый крутящий момент позволяет подобрать необходимую насадку для работы с различными материалами и типами крепежа. Рукоятка имеет резиновую накладку, что способствует комфортному рабочему процессу. 2 аккумулятора и зарядное устройство обеспечивают непрерывную работу.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Отвертка аккумуляторная
В кейсе
да
Кол-во скоростей работы
2
Задний ход
да
Макс. крутящий момент
6
Количество аккумуляторов
2
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
1.5
Напряжение аккумулятора, В
7.2
Зарядное устройство в комплекте
да
Ширина, см
27
Развернуть
Высота, см
10.5
Страна производитель
Китай
Аккумуляторная отвертка Makita DF012DSE подходит для выполнения сборки или ремонта мебели, компьютерной техники и прочего. Регулируемый крутящий момент позволяет подобрать необходимую насадку для работы с различными материалами и типами крепежа. Рукоятка имеет резиновую накладку, что способствует комфортному рабочему процессу. 2 аккумулятора и зарядное устройство обеспечивают непрерывную работу.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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