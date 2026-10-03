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Видеокарта Matrox MURA-MPXSDIF 1GB GDDR купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Matrox MURA-MPXSDIF 1GB GDDR

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Видеокарта Matrox MURA-MPXSDIF 1GB GDDR - фото 1
Видеокарта Matrox MURA-MPXSDIF 1GB GDDR - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
MURA-MPXSDIF
Объем видеопамяти
1 Гб
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
2048x1536
Интерфейс
PCI-E 1.0
  • Видеокарта Matrox MURA-MPXSDIF 1GB GDDR - фото 1
  • Видеокарта Matrox MURA-MPXSDIF 1GB GDDR - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640432
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Характеристики

Бренд
Matrox
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
MURA-MPXSDIF
Объем видеопамяти
1 Гб
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
2048x1536
Интерфейс
PCI-E 1.0
Разъемы
D-SUB, DVI
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х18х4
Вес, г.
750

Описание товара Видеокарта Matrox MURA-MPXSDIF 1GB GDDR

Matrox MURA-MPXSDIF 1GB GDDR - профессиональная карта ввода/вывода для видеостен из серии Mura MPX, совмещающая SDI-входы и DVI-выходы для приёма вещательных сигналов и вывода их на многодисплейные конфигурации. Она ориентирована на телестудии, продакшн-центры и крупные инсталляции, где нужны SDI-источники и стабильная 24/7-работа.

Для каких задач

  • Захват SDI-сигналов (камеры, плей-аут, микшеры) и вывод их на видеостену или набор мониторинговых дисплеев с возможностью масштабирования и комбинирования.
  • Интеграция в вещательные и пост-продакшн-системы, где используются SDI-тракты и требуется аппаратно надёжное решение для видеостенных контроллеров.
  • Корпоративные и промышленные видеостены, где важны поддержка нестандартных разрешений, гибкие раскладки и стабильная работа.

Входы, выходы и характеристики

  • Типичная конфигурация MPXSDI/SDIF: два входа 3G-SDI и два цифровых выхода (через комплектные кабели к DVI), позволяющие одновременно захватывать и выводить несколько каналов.
  • Плата оснащена 1 ГБ GDDR-памяти, работающей как общий буфер для подсистем захвата и вывода, с пропускной способностью порядка нескольких десятков Гбит/с.
  • Поддерживаются разрешения до 1920?1200@60 Гц и выше, а также широкий набор стандартов SDI, включая 3G-SDI для 1080p60.

Архитектура Mura MPX и масштабирование

  • Серия Mura MPX позволяет комбинировать различные карты ввода/вывода (DVI, SDI, аналог, IP) в одном контроллере, создавая гибридные видеостены.
  • Платы подключаются по PCI Express x16 и могут работать совместно, распределяя нагрузку по нескольким модулям и обеспечивая большое число входов/выходов.
  • Присутствует поддержка EDID-управления, кастомных разрешений и профилей отображения через ПО и API Matrox.

ПО, интеграция и эксплуатация

  • Управление картой выполняется через фирменные инструменты Matrox и SDK, что облегчает интеграцию в готовые решения OEM и системных интеграторов.
  • Предусмотрена поддержка распространённых ОС, используемых в видеостенных контроллерах, и сценариев непрерывной эксплуатации.
  • Карта ориентирована на установку в промышленные/серверные корпуса с хорошей вентиляцией, её тепловыделение ниже, чем у игровых GPU, но рассчитано на постоянную нагрузку.

Важно знать перед покупкой

  • Устройство не предназначено для рендеринга 3D или игр; это специализированный AV-компонент, требующий сопутствующей системы управления и других модулей.
  • Для корректного выбора важно заранее определить требуемое число SDI-входов/выходов, типы сигналов и совместимость с существующей инфраструктурой.



Теги товара: Бесшумные

Отзывы о товаре Видеокарта Matrox MURA-MPXSDIF 1GB GDDR




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Характеристики
Бренд
Matrox
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
MURA-MPXSDIF
Объем видеопамяти
1 Гб
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
2048x1536
Интерфейс
PCI-E 1.0
Разъемы
D-SUB, DVI
Страна производитель
Китай
Описание

Matrox MURA-MPXSDIF 1GB GDDR - профессиональная карта ввода/вывода для видеостен из серии Mura MPX, совмещающая SDI-входы и DVI-выходы для приёма вещательных сигналов и вывода их на многодисплейные конфигурации. Она ориентирована на телестудии, продакшн-центры и крупные инсталляции, где нужны SDI-источники и стабильная 24/7-работа.

Для каких задач

  • Захват SDI-сигналов (камеры, плей-аут, микшеры) и вывод их на видеостену или набор мониторинговых дисплеев с возможностью масштабирования и комбинирования.
  • Интеграция в вещательные и пост-продакшн-системы, где используются SDI-тракты и требуется аппаратно надёжное решение для видеостенных контроллеров.
  • Корпоративные и промышленные видеостены, где важны поддержка нестандартных разрешений, гибкие раскладки и стабильная работа.

Входы, выходы и характеристики

  • Типичная конфигурация MPXSDI/SDIF: два входа 3G-SDI и два цифровых выхода (через комплектные кабели к DVI), позволяющие одновременно захватывать и выводить несколько каналов.
  • Плата оснащена 1 ГБ GDDR-памяти, работающей как общий буфер для подсистем захвата и вывода, с пропускной способностью порядка нескольких десятков Гбит/с.
  • Поддерживаются разрешения до 1920?1200@60 Гц и выше, а также широкий набор стандартов SDI, включая 3G-SDI для 1080p60.

Архитектура Mura MPX и масштабирование

  • Серия Mura MPX позволяет комбинировать различные карты ввода/вывода (DVI, SDI, аналог, IP) в одном контроллере, создавая гибридные видеостены.
  • Платы подключаются по PCI Express x16 и могут работать совместно, распределяя нагрузку по нескольким модулям и обеспечивая большое число входов/выходов.
  • Присутствует поддержка EDID-управления, кастомных разрешений и профилей отображения через ПО и API Matrox.

ПО, интеграция и эксплуатация

  • Управление картой выполняется через фирменные инструменты Matrox и SDK, что облегчает интеграцию в готовые решения OEM и системных интеграторов.
  • Предусмотрена поддержка распространённых ОС, используемых в видеостенных контроллерах, и сценариев непрерывной эксплуатации.
  • Карта ориентирована на установку в промышленные/серверные корпуса с хорошей вентиляцией, её тепловыделение ниже, чем у игровых GPU, но рассчитано на постоянную нагрузку.

Важно знать перед покупкой

  • Устройство не предназначено для рендеринга 3D или игр; это специализированный AV-компонент, требующий сопутствующей системы управления и других модулей.
  • Для корректного выбора важно заранее определить требуемое число SDI-входов/выходов, типы сигналов и совместимость с существующей инфраструктурой.


Теги товара: Бесшумные
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