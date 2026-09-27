Видеокарта Asus PCI-E 5.0 PRIME-RX9070-O16G-EVO AMD Radeon RX 9070 16Gb 256bit GDDR6 2120/20000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret
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Характеристики
Графический процессор
Radeon RX 9070
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2120
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
304
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739431
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Характеристики
Бренд
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2120
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
256 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
304
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х23х9
Вес, кг.
1.92
Описание товара Видеокарта Asus PCI-E 5.0 PRIME-RX9070-O16G-EVO AMD Radeon RX 9070 16Gb 256bit GDDR6 2120/20000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret
Видеокарта ASUS AMD Radeon RX 9070 PRIME-RX9070-O16G-EVO с 16 ГБ видеопамяти подходит для геймеров и профессионалов, которым нужна высокая производительность в играх и графических приложениях. Модель поддерживает современные технологии и работает с разрешениями до 7680?4320. Карта совместима с интерфейсом PCI-E 5.0 и оснащена активной системой охлаждения с тремя вентиляторами.
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Бренд
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2120
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
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Разрядность шины памяти
256 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
304
Страна производитель
Китай
Видеокарта ASUS AMD Radeon RX 9070 PRIME-RX9070-O16G-EVO с 16 ГБ видеопамяти подходит для геймеров и профессионалов, которым нужна высокая производительность в играх и графических приложениях. Модель поддерживает современные технологии и работает с разрешениями до 7680?4320. Карта совместима с интерфейсом PCI-E 5.0 и оснащена активной системой охлаждения с тремя вентиляторами.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX, Intel Arc
Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, AMD Radeon
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX, Intel Arc
Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, AMD Radeon
Видеокарта Asus PCI-E 5.0 PRIME-RX9070-O16G-EVO AMD Radeon RX 9070 16Gb 256bit GDDR6 2120/20000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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