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Видеокарта ASUS PRIME-RX9070XT-O16G-WHITE//RX9070XT HDMI DP*3 16G D6; 90YV0L75-M0NA00 купить с доставкой в Москве
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Видеокарта ASUS PRIME-RX9070XT-O16G-WHITE//RX9070XT HDMI DP*3 16G D6; 90YV0L75-M0NA00

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Видеокарта ASUS PRIME-RX9070XT-O16G-WHITE//RX9070XT HDMI DP*3 16G D6; 90YV0L75-M0NA00 - фото 1
Видеокарта ASUS PRIME-RX9070XT-O16G-WHITE//RX9070XT HDMI DP*3 16G D6; 90YV0L75-M0NA00 - фото 2
Видеокарта ASUS PRIME-RX9070XT-O16G-WHITE//RX9070XT HDMI DP*3 16G D6; 90YV0L75-M0NA00 - фото 3
Видеокарта ASUS PRIME-RX9070XT-O16G-WHITE//RX9070XT HDMI DP*3 16G D6; 90YV0L75-M0NA00 - фото 4
Видеокарта ASUS PRIME-RX9070XT-O16G-WHITE//RX9070XT HDMI DP*3 16G D6; 90YV0L75-M0NA00 - фото 5
Видеокарта ASUS PRIME-RX9070XT-O16G-WHITE//RX9070XT HDMI DP*3 16G D6; 90YV0L75-M0NA00 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
Radeon RX 9070 XT
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1660
Охлаждение
активное
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта ASUS PRIME-RX9070XT-O16G-WHITE//RX9070XT HDMI DP*3 16G D6; 90YV0L75-M0NA00 - фото 1
  • Видеокарта ASUS PRIME-RX9070XT-O16G-WHITE//RX9070XT HDMI DP*3 16G D6; 90YV0L75-M0NA00 - фото 2
  • Видеокарта ASUS PRIME-RX9070XT-O16G-WHITE//RX9070XT HDMI DP*3 16G D6; 90YV0L75-M0NA00 - фото 3
  • Видеокарта ASUS PRIME-RX9070XT-O16G-WHITE//RX9070XT HDMI DP*3 16G D6; 90YV0L75-M0NA00 - фото 4
  • Видеокарта ASUS PRIME-RX9070XT-O16G-WHITE//RX9070XT HDMI DP*3 16G D6; 90YV0L75-M0NA00 - фото 5
  • Видеокарта ASUS PRIME-RX9070XT-O16G-WHITE//RX9070XT HDMI DP*3 16G D6; 90YV0L75-M0NA00 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
81 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740916
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Характеристики

Бренд
Asus
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9070 XT
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1660
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
DisplayPort
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х24х9
Вес, кг.
1.79

Описание товара Видеокарта ASUS PRIME-RX9070XT-O16G-WHITE//RX9070XT HDMI DP*3 16G D6; 90YV0L75-M0NA00

Видеокарта ASUS RX9070XT PRIME WHITE OC 16GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL (PRIME-RX9070XT-O16G-WHITE)

Отзывы о товаре Видеокарта ASUS PRIME-RX9070XT-O16G-WHITE//RX9070XT HDMI DP*3 16G D6; 90YV0L75-M0NA00




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Характеристики
Бренд
Asus
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9070 XT
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1660
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Развернуть
Разъемы
DisplayPort
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта ASUS RX9070XT PRIME WHITE OC 16GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL (PRIME-RX9070XT-O16G-WHITE)
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Видеокарта ASUS PRIME-RX9070XT-O16G-WHITE//RX9070XT HDMI DP*3 16G D6; 90YV0L75-M0NA00 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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