Видеокарта Matrox MURA-MPX42HF 2GB1
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Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
MURA-MPX42HF
Объем видеопамяти
2 Гб
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
2048x1536
Интерфейс
PCI-E 1.0
Длина видеокарты (PCB), мм
365
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 633234
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
MURA-MPX42HF
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
2 Гб
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
2048x1536
Интерфейс
PCI-E 1.0
Разъемы
VGA
Длина видеокарты (PCB), мм
365
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х17х8
Вес, кг.
1.29
Описание товара Видеокарта Matrox MURA-MPX42HF 2GB1
Matrox Mura MPX42HF 2GB - контроллер видеостены с четырьмя выходами и двумя входами для профессиональных систем отображения и круглосуточной работы. Плата ставится в PCI Express x16 Gen2 и совмещает захват до двух HD-сигналов с выводом на до четырёх дисплеев.
Для кого и под какие задачи
- Интеграторы и ИТ-отделы, которые собирают контрол-румы, диспетчерские, центры мониторинга, залы совещаний и рекламные видеостены.
- Сценарии, где нужно завести на видеостену сигналы с ПК, медиаплееров, декодеров и камер, свободно раскладывать окна и масштабировать конфигурацию за счёт нескольких плат.
- Для игр, майнинга и 3D-рендера карта не рассматривается: это специализированный видеостенный контроллер, а не универсальный GPU.
Производительность и память
- Однослотовая плата серии Mura MPX-4/2 использует PCIe x16 Gen2 с дуплексной пропускной способностью до 64 Гбит/с, что обеспечивает захват и вывод без потери разрешения и цвета.
- 2 ГБ DDR2-памяти достаточно для одновременной работы нескольких HD-потоков и компоновки их на полотне видеостены.
- Типичное энергопотребление около 40-45 Вт нужно учитывать при расчёте блока питания и теплового режима сервера.
Охлаждение и форм-фактор
- Однослотовый форм-фактор PCIe ATX позволяет ставить несколько карт в один корпус для наращивания числа входов и выходов.
- Для круглосуточной эксплуатации требуется корпус с нормальной продувкой в зоне слотов и запасом по температуре под серверную нагрузку.
- Перед установкой важно проверить длину платы, наличие полноскоростного PCIe x16 Gen2 и физический зазор для вентиляции.
Подключения и дисплеи
- Входы: 2 универсальных канала захвата цифровых и аналоговых источников (DVI, RGB/VGA, Component, S-Video, Composite).
- Выходы: 4 канала вывода на дисплеи видеостены с поддержкой цифровых и аналоговых подключений.
- Максимальные разрешения: до 2048?1152 по SL-DVI и до 2048?1536 по RGB/VGA на каждый выход при 60 Гц; захват до 2560?1600 по DVI и до 1920?1200 по VGA.
Важные нюансы перед покупкой
- Для корректной работы нужен сервер или рабочая станция с слотом PCIe x16 Gen2, запасом по мощности БП примерно на 40-50 Вт под эту карту и нормально спроектированной вентиляцией для режима 24/7.
- Mura MPX42HF не даёт выигрыша в играх и не заменяет профессиональные GPU для CAD/3D: она заточена под видеостены, многоканальный захват и стабильный многомониторный вывод.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Бесшумные
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Бренд
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
MURA-MPX42HF
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
2 Гб
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
2048x1536
Интерфейс
PCI-E 1.0
Разъемы
VGA
Длина видеокарты (PCB), мм
365
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Matrox Mura MPX42HF 2GB - контроллер видеостены с четырьмя выходами и двумя входами для профессиональных систем отображения и круглосуточной работы. Плата ставится в PCI Express x16 Gen2 и совмещает захват до двух HD-сигналов с выводом на до четырёх дисплеев.
Для кого и под какие задачи
- Интеграторы и ИТ-отделы, которые собирают контрол-румы, диспетчерские, центры мониторинга, залы совещаний и рекламные видеостены.
- Сценарии, где нужно завести на видеостену сигналы с ПК, медиаплееров, декодеров и камер, свободно раскладывать окна и масштабировать конфигурацию за счёт нескольких плат.
- Для игр, майнинга и 3D-рендера карта не рассматривается: это специализированный видеостенный контроллер, а не универсальный GPU.
Производительность и память
- Однослотовая плата серии Mura MPX-4/2 использует PCIe x16 Gen2 с дуплексной пропускной способностью до 64 Гбит/с, что обеспечивает захват и вывод без потери разрешения и цвета.
- 2 ГБ DDR2-памяти достаточно для одновременной работы нескольких HD-потоков и компоновки их на полотне видеостены.
- Типичное энергопотребление около 40-45 Вт нужно учитывать при расчёте блока питания и теплового режима сервера.
Охлаждение и форм-фактор
- Однослотовый форм-фактор PCIe ATX позволяет ставить несколько карт в один корпус для наращивания числа входов и выходов.
- Для круглосуточной эксплуатации требуется корпус с нормальной продувкой в зоне слотов и запасом по температуре под серверную нагрузку.
- Перед установкой важно проверить длину платы, наличие полноскоростного PCIe x16 Gen2 и физический зазор для вентиляции.
Подключения и дисплеи
- Входы: 2 универсальных канала захвата цифровых и аналоговых источников (DVI, RGB/VGA, Component, S-Video, Composite).
- Выходы: 4 канала вывода на дисплеи видеостены с поддержкой цифровых и аналоговых подключений.
- Максимальные разрешения: до 2048?1152 по SL-DVI и до 2048?1536 по RGB/VGA на каждый выход при 60 Гц; захват до 2560?1600 по DVI и до 1920?1200 по VGA.
Важные нюансы перед покупкой
- Для корректной работы нужен сервер или рабочая станция с слотом PCIe x16 Gen2, запасом по мощности БП примерно на 40-50 Вт под эту карту и нормально спроектированной вентиляцией для режима 24/7.
- Mura MPX42HF не даёт выигрыша в играх и не заменяет профессиональные GPU для CAD/3D: она заточена под видеостены, многоканальный захват и стабильный многомониторный вывод.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Бесшумные
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