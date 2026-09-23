Top.Mail.Ru
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 1
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 2
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 3
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 4
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 5
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 6
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
Radeon RX 9070
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2210
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Длина видеокарты (PCB), мм
320
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 1
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 2
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 3
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 4
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 5
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 6
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735203
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sapphire
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2210
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Длина видеокарты (PCB), мм
320
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP

? ?SAPPHIRE PURE AMD Radeon RX 9070 - это высокопроизводительная видеокарта, основанная на современной архитектуре AMD RDNA 4, предназначенная для обеспечения плавного игрового процесса и эффективной работы с графическими приложениями. Она оснащена 56 вычислительными блоками и 3584 потоковыми процессорами, что обеспечивает высокую производительность и качество изображения. ? Видеокарта работает на частоте до 2700 МГц в режиме Boost и до 2210 МГц в игровом режиме, что гарантирует стабильную работу даже при высоких нагрузках. 16 ГБ видеопамяти GDDR6 с 256-битной шиной и эффективной скоростью 20 Гбит/с обеспечивают высокую пропускную способность и быструю обработку графических данных. ? Для эффективного охлаждения SAPPHIRE PURE AMD Radeon RX 9070 использует технологию Tri-X с вентилятором AeroCurve, что снижает уровень шума и поддерживает оптимальную температуру даже при интенсивных нагрузках. Дополнительные функции, такие как Intelligent Fan Control и Precision Fan Control, обеспечивают точное управление скоростью вентиляторов для достижения баланса между производительностью и уровнем шума. ? Видеокарта поддерживает современные технологии, включая AMD HYPR-RX с AFMF 2, AMD FidelityFX Super Resolution 4 с ИИ-масштабированием, AMD Fluid Motion Frames 2 и AMD Radeon Anti-Lag 2, что улучшает качество изображения и снижает задержки в играх. Наличие портов HDMI и DisplayPort позволяет подключать современные мониторы с высоким разрешением и частотой обновления.

Отзывы о товаре Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sapphire
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2210
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Длина видеокарты (PCB), мм
320
Страна производитель
Китай
Описание
? ?SAPPHIRE PURE AMD Radeon RX 9070 - это высокопроизводительная видеокарта, основанная на современной архитектуре AMD RDNA 4, предназначенная для обеспечения плавного игрового процесса и эффективной работы с графическими приложениями. Она оснащена 56 вычислительными блоками и 3584 потоковыми процессорами, что обеспечивает высокую производительность и качество изображения. ? Видеокарта работает на частоте до 2700 МГц в режиме Boost и до 2210 МГц в игровом режиме, что гарантирует стабильную работу даже при высоких нагрузках. 16 ГБ видеопамяти GDDR6 с 256-битной шиной и эффективной скоростью 20 Гбит/с обеспечивают высокую пропускную способность и быструю обработку графических данных. ? Для эффективного охлаждения SAPPHIRE PURE AMD Radeon RX 9070 использует технологию Tri-X с вентилятором AeroCurve, что снижает уровень шума и поддерживает оптимальную температуру даже при интенсивных нагрузках. Дополнительные функции, такие как Intelligent Fan Control и Precision Fan Control, обеспечивают точное управление скоростью вентиляторов для достижения баланса между производительностью и уровнем шума. ? Видеокарта поддерживает современные технологии, включая AMD HYPR-RX с AFMF 2, AMD FidelityFX Super Resolution 4 с ИИ-масштабированием, AMD Fluid Motion Frames 2 и AMD Radeon Anti-Lag 2, что улучшает качество изображения и снижает задержки в играх. Наличие портов HDMI и DisplayPort позволяет подключать современные мониторы с высоким разрешением и частотой обновления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...