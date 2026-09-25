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Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime 12GB <90YV0M11-M0NA00> купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime 12GB <90YV0M11-M0NA00>

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Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime 12GB &lt;90YV0M11-M0NA00&gt; - фото 1
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Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime 12GB &lt;90YV0M11-M0NA00&gt; - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2165
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
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  • Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime 12GB &lt;90YV0M11-M0NA00&gt; - фото 7
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime 12GB &lt;90YV0M11-M0NA00&gt; - фото 8
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime 12GB &lt;90YV0M11-M0NA00&gt; - фото 9
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime 12GB &lt;90YV0M11-M0NA00&gt; - фото 10
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime 12GB &lt;90YV0M11-M0NA00&gt; - фото 11
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime 12GB &lt;90YV0M11-M0NA00&gt; - фото 12
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime 12GB &lt;90YV0M11-M0NA00&gt; - фото 13
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime 12GB &lt;90YV0M11-M0NA00&gt; - фото 14
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime 12GB &lt;90YV0M11-M0NA00&gt; - фото 15
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime 12GB &lt;90YV0M11-M0NA00&gt; - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
81 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735197
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Характеристики

Бренд
Asus
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2165
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
304
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х13х5
Вес, кг.
1.2

Описание товара Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime 12GB <90YV0M11-M0NA00>

ASUS PRIME-RTX5070-12G — это видеокарта для энтузиастов, предлагающая высочайшую производительность в компактном форм-факторе. Она оснащена 2,5-слотовым дизайном для расширенной совместимости и тремя вентиляторами, обеспечивающими превосходный воздушный поток и охлаждение. Эта видеокарта идеально подходит для геймеров и профессионалов, требующих максимальной производительности в небольшом корпусе. Тензорные ядра пятого поколения Тензорные ядра пятого поколения обеспечивают максимальную производительность ИИ с поддержкой FP4 и DLSS 4. Это позволяет значительно улучшить качество изображения и производительность в играх и приложениях, использующих искусственный интеллект. Новые потоковые мультипроцессоры Новые потоковые мультипроцессоры оптимизированы для нейронных шейдеров, что позволяет достичь невероятной производительности в задачах, связанных с машинным обучением и нейронными сетями. Это делает видеокарту идеальной для разработчиков и исследователей, работающих с ИИ. Ядра трассировки лучей четвертого поколения Ядра трассировки лучей четвертого поколения созданы для работы с мегагеометрией, обеспечивая невероятно реалистичную графику в играх и приложениях. Это позволяет создавать более детализированные и реалистичные сцены, улучшая общее впечатление от игры или работы. Проверенные вентиляторы Axial-tech Вентиляторы Axial-tech оснащены меньшей ступицей, что позволяет использовать более длинные лопасти, и барьерным кольцом для увеличения направленного вниз давления воздуха. Это обеспечивает более низкие температуры, меньший уровень шума и более высокую производительность, делая видеокарту идеальной для длительных игровых сессий или интенсивных вычислительных задач. Режимы производительности и бесшумности ASUS PRIME-RTX5070-12G предлагает два режима работы: производительности и бесшумности. Режим производительности позволяет вентиляторам вращаться быстрее, чтобы карта оставалась холодной все время, а режим бесшумности сохраняет ту же целевую мощность и верхние настройки, предлагая менее агрессивную кривую вентилятора для более тихой работы при умеренных температурах. Это позволяет пользователям выбирать между максимальной производительностью и комфортом в зависимости от их потребностей.

Отзывы о товаре Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime 12GB <90YV0M11-M0NA00>




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Характеристики
Бренд
Asus
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2165
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
304
Страна производитель
Китай
Описание
ASUS PRIME-RTX5070-12G — это видеокарта для энтузиастов, предлагающая высочайшую производительность в компактном форм-факторе. Она оснащена 2,5-слотовым дизайном для расширенной совместимости и тремя вентиляторами, обеспечивающими превосходный воздушный поток и охлаждение. Эта видеокарта идеально подходит для геймеров и профессионалов, требующих максимальной производительности в небольшом корпусе. Тензорные ядра пятого поколения Тензорные ядра пятого поколения обеспечивают максимальную производительность ИИ с поддержкой FP4 и DLSS 4. Это позволяет значительно улучшить качество изображения и производительность в играх и приложениях, использующих искусственный интеллект. Новые потоковые мультипроцессоры Новые потоковые мультипроцессоры оптимизированы для нейронных шейдеров, что позволяет достичь невероятной производительности в задачах, связанных с машинным обучением и нейронными сетями. Это делает видеокарту идеальной для разработчиков и исследователей, работающих с ИИ. Ядра трассировки лучей четвертого поколения Ядра трассировки лучей четвертого поколения созданы для работы с мегагеометрией, обеспечивая невероятно реалистичную графику в играх и приложениях. Это позволяет создавать более детализированные и реалистичные сцены, улучшая общее впечатление от игры или работы. Проверенные вентиляторы Axial-tech Вентиляторы Axial-tech оснащены меньшей ступицей, что позволяет использовать более длинные лопасти, и барьерным кольцом для увеличения направленного вниз давления воздуха. Это обеспечивает более низкие температуры, меньший уровень шума и более высокую производительность, делая видеокарту идеальной для длительных игровых сессий или интенсивных вычислительных задач. Режимы производительности и бесшумности ASUS PRIME-RTX5070-12G предлагает два режима работы: производительности и бесшумности. Режим производительности позволяет вентиляторам вращаться быстрее, чтобы карта оставалась холодной все время, а режим бесшумности сохраняет ту же целевую мощность и верхние настройки, предлагая менее агрессивную кривую вентилятора для более тихой работы при умеренных температурах. Это позволяет пользователям выбирать между максимальной производительностью и комфортом в зависимости от их потребностей.
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Доставка
Отзывы


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