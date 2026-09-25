Описание товара Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime 12GB <90YV0M11-M0NA00>

ASUS PRIME-RTX5070-12G — это видеокарта для энтузиастов, предлагающая высочайшую производительность в компактном форм-факторе. Она оснащена 2,5-слотовым дизайном для расширенной совместимости и тремя вентиляторами, обеспечивающими превосходный воздушный поток и охлаждение. Эта видеокарта идеально подходит для геймеров и профессионалов, требующих максимальной производительности в небольшом корпусе. Тензорные ядра пятого поколения Тензорные ядра пятого поколения обеспечивают максимальную производительность ИИ с поддержкой FP4 и DLSS 4. Это позволяет значительно улучшить качество изображения и производительность в играх и приложениях, использующих искусственный интеллект. Новые потоковые мультипроцессоры Новые потоковые мультипроцессоры оптимизированы для нейронных шейдеров, что позволяет достичь невероятной производительности в задачах, связанных с машинным обучением и нейронными сетями. Это делает видеокарту идеальной для разработчиков и исследователей, работающих с ИИ. Ядра трассировки лучей четвертого поколения Ядра трассировки лучей четвертого поколения созданы для работы с мегагеометрией, обеспечивая невероятно реалистичную графику в играх и приложениях. Это позволяет создавать более детализированные и реалистичные сцены, улучшая общее впечатление от игры или работы. Проверенные вентиляторы Axial-tech Вентиляторы Axial-tech оснащены меньшей ступицей, что позволяет использовать более длинные лопасти, и барьерным кольцом для увеличения направленного вниз давления воздуха. Это обеспечивает более низкие температуры, меньший уровень шума и более высокую производительность, делая видеокарту идеальной для длительных игровых сессий или интенсивных вычислительных задач. Режимы производительности и бесшумности ASUS PRIME-RTX5070-12G предлагает два режима работы: производительности и бесшумности. Режим производительности позволяет вентиляторам вращаться быстрее, чтобы карта оставалась холодной все время, а режим бесшумности сохраняет ту же целевую мощность и верхние настройки, предлагая менее агрессивную кривую вентилятора для более тихой работы при умеренных температурах. Это позволяет пользователям выбирать между максимальной производительностью и комфортом в зависимости от их потребностей.