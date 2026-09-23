Top.Mail.Ru
Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 16GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O16G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 16GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O16G) (1хHDMI, 3хDisplayPort)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 16GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O16G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 1
Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 16GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O16G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 2
Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 16GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O16G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 3
Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 16GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O16G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 4
Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 16GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O16G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 5
Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 16GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O16G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 6
Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 16GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O16G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 7
Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 16GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O16G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 8
Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 16GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O16G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 9
Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 16GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O16G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 10
Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 16GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O16G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 11
Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 16GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O16G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 12
Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 16GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O16G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 13
Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 16GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O16G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 14
Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 16GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O16G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 15
Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 16GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O16G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 16
Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 16GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O16G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 17
Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 16GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O16G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 18
Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 16GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O16G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2602
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 16GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O16G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 1
  • Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 16GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O16G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 2
  • Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 16GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O16G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 3
  • Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 16GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O16G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 4
  • Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 16GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O16G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 5
  • Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 16GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O16G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 6
  • Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 16GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O16G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 7
  • Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 16GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O16G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 8
  • Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 16GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O16G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 9
  • Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 16GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O16G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 10
  • Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 16GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O16G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 11
  • Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 16GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O16G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 12
  • Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 16GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O16G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 13
  • Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 16GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O16G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 14
  • Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 16GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O16G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 15
  • Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 16GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O16G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 16
  • Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 16GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O16G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 17
  • Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 16GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O16G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 18
  • Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 16GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O16G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
83 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734719
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2602
Частота видеопамяти
28000
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х21х9
Вес, кг.
1.11

Описание товара Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 16GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O16G) (1хHDMI, 3хDisplayPort)

? Видеокарта ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 OC Edition - это мощное и компактное решение, созданное на базе архитектуры NVIDIA Blackwell. Она оснащена 4608 ядрами CUDA и 16 ГБ видеопамяти GDDR7 с пропускной способностью 28 Гбит/с, что обеспечивает отличную производительность в современных играх и приложениях. Поддержка интерфейса PCIe 5.0 x16 гарантирует высокоскоростную передачу данных и совместимость с новейшими материнскими платами.? ? Система охлаждения видеокарты включает два вентилятора Axial-tech с увеличенными лопастями, обеспечивающими эффективное рассеивание тепла и низкий уровень шума. Технология 0dB автоматически останавливает вентиляторы при низких температурах, снижая энергопотребление и уровень шума. Металлическая задняя пластина укрепляет конструкцию и способствует дополнительному охлаждению.? ? Видеокарта поддерживает технологии NVIDIA DLSS 4 и полное трассирование лучей, что обеспечивает реалистичную графику и высокую частоту кадров. DLSS 4 использует искусственный интеллект для повышения производительности и качества изображения, а трассировка лучей обеспечивает фотореалистичное освещение и тени. Совместимость с DirectX 12 Ultimate и OpenGL 4.6 гарантирует стабильную работу в различных профессиональных приложениях.? ? Для профессионалов в области творчества видеокарта предлагает поддержку NVIDIA Studio, обеспечивая ускорение в приложениях для редактирования видео, 3D-моделирования и графического дизайна. Совместимость с технологиями DirectX 12 Ultimate и OpenGL 4.6 гарантирует стабильную работу в различных профессиональных приложениях.?

Отзывы о товаре Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 16GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O16G) (1хHDMI, 3хDisplayPort)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asus
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2602
Частота видеопамяти
28000
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 4.0
Страна производитель
Китай
Описание
? Видеокарта ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 OC Edition - это мощное и компактное решение, созданное на базе архитектуры NVIDIA Blackwell. Она оснащена 4608 ядрами CUDA и 16 ГБ видеопамяти GDDR7 с пропускной способностью 28 Гбит/с, что обеспечивает отличную производительность в современных играх и приложениях. Поддержка интерфейса PCIe 5.0 x16 гарантирует высокоскоростную передачу данных и совместимость с новейшими материнскими платами.? ? Система охлаждения видеокарты включает два вентилятора Axial-tech с увеличенными лопастями, обеспечивающими эффективное рассеивание тепла и низкий уровень шума. Технология 0dB автоматически останавливает вентиляторы при низких температурах, снижая энергопотребление и уровень шума. Металлическая задняя пластина укрепляет конструкцию и способствует дополнительному охлаждению.? ? Видеокарта поддерживает технологии NVIDIA DLSS 4 и полное трассирование лучей, что обеспечивает реалистичную графику и высокую частоту кадров. DLSS 4 использует искусственный интеллект для повышения производительности и качества изображения, а трассировка лучей обеспечивает фотореалистичное освещение и тени. Совместимость с DirectX 12 Ultimate и OpenGL 4.6 гарантирует стабильную работу в различных профессиональных приложениях.? ? Для профессионалов в области творчества видеокарта предлагает поддержку NVIDIA Studio, обеспечивая ускорение в приложениях для редактирования видео, 3D-моделирования и графического дизайна. Совместимость с технологиями DirectX 12 Ultimate и OpenGL 4.6 гарантирует стабильную работу в различных профессиональных приложениях.?
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 16GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O16G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...