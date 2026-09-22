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Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 OC 16GB GDDR7 (NE7506TS19T1-GB2061S) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 OC 16GB GDDR7 (NE7506TS19T1-GB2061S)

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Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 OC 16GB GDDR7 (NE7506TS19T1-GB2061S) - фото 1
Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 OC 16GB GDDR7 (NE7506TS19T1-GB2061S) - фото 2
Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 OC 16GB GDDR7 (NE7506TS19T1-GB2061S) - фото 3
Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 OC 16GB GDDR7 (NE7506TS19T1-GB2061S) - фото 4
Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 OC 16GB GDDR7 (NE7506TS19T1-GB2061S) - фото 5
Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 OC 16GB GDDR7 (NE7506TS19T1-GB2061S) - фото 6
Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 OC 16GB GDDR7 (NE7506TS19T1-GB2061S) - фото 7
Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 OC 16GB GDDR7 (NE7506TS19T1-GB2061S) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2407
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
299
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 OC 16GB GDDR7 (NE7506TS19T1-GB2061S) - фото 1
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 OC 16GB GDDR7 (NE7506TS19T1-GB2061S) - фото 2
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 OC 16GB GDDR7 (NE7506TS19T1-GB2061S) - фото 3
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 OC 16GB GDDR7 (NE7506TS19T1-GB2061S) - фото 4
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 OC 16GB GDDR7 (NE7506TS19T1-GB2061S) - фото 5
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 OC 16GB GDDR7 (NE7506TS19T1-GB2061S) - фото 6
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 OC 16GB GDDR7 (NE7506TS19T1-GB2061S) - фото 7
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 OC 16GB GDDR7 (NE7506TS19T1-GB2061S) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
85 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722806
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Характеристики

Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2407
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
299
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х44х40
Вес, кг.
13

Описание товара Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 OC 16GB GDDR7 (NE7506TS19T1-GB2061S)

? ?Видеокарта Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 OC - это мощное и компактное решение, созданное на базе архитектуры NVIDIA Blackwell. Она оснащена 4608 ядрами CUDA и 16 ГБ видеопамяти GDDR7 с пропускной способностью 28 Гбит/с, что обеспечивает отличную производительность в современных играх и приложениях. Поддержка интерфейса PCIe 5.0 x8 гарантирует высокоскоростную передачу данных и совместимость с новейшими материнскими платами. ? Система охлаждения Infinity 3 включает три вентилятора, обеспечивающих эффективное рассеивание тепла и низкий уровень шума. Компактный форм-фактор делает эту видеокарту идеальной для установки в корпуса малого формата (SFF), обеспечивая при этом высокую производительность ? Видеокарта поддерживает технологии NVIDIA DLSS 4 и полное трассирование лучей, что обеспечивает реалистичную графику и высокую частоту кадров. DLSS 4 использует искусственный интеллект для повышения производительности и качества изображения, а трассировка лучей обеспечивает фотореалистичное освещение и тени. Совместимость с DirectX 12 Ultimate и OpenGL 4.6 гарантирует стабильную работу в различных профессиональных приложениях ? Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 - отличное решение для тех, кто ищет высокую производительность в компактном форм-факторе. Её современные технологии и эффективная система охлаждения обеспечивают отличную производительность в современных играх и приложениях.

Отзывы о товаре Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 OC 16GB GDDR7 (NE7506TS19T1-GB2061S)




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Характеристики
Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2407
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
299
Страна производитель
Китай
Описание
? ?Видеокарта Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 OC - это мощное и компактное решение, созданное на базе архитектуры NVIDIA Blackwell. Она оснащена 4608 ядрами CUDA и 16 ГБ видеопамяти GDDR7 с пропускной способностью 28 Гбит/с, что обеспечивает отличную производительность в современных играх и приложениях. Поддержка интерфейса PCIe 5.0 x8 гарантирует высокоскоростную передачу данных и совместимость с новейшими материнскими платами. ? Система охлаждения Infinity 3 включает три вентилятора, обеспечивающих эффективное рассеивание тепла и низкий уровень шума. Компактный форм-фактор делает эту видеокарту идеальной для установки в корпуса малого формата (SFF), обеспечивая при этом высокую производительность ? Видеокарта поддерживает технологии NVIDIA DLSS 4 и полное трассирование лучей, что обеспечивает реалистичную графику и высокую частоту кадров. DLSS 4 использует искусственный интеллект для повышения производительности и качества изображения, а трассировка лучей обеспечивает фотореалистичное освещение и тени. Совместимость с DirectX 12 Ultimate и OpenGL 4.6 гарантирует стабильную работу в различных профессиональных приложениях ? Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 - отличное решение для тех, кто ищет высокую производительность в компактном форм-факторе. Её современные технологии и эффективная система охлаждения обеспечивают отличную производительность в современных играх и приложениях.
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