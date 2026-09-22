Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 OC 16GB GDDR7 (NE7506TS19T1-GB2061S)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 OC 16GB GDDR7 (NE7506TS19T1-GB2061S)
? ?Видеокарта Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 OC - это мощное и компактное решение, созданное на базе архитектуры NVIDIA Blackwell. Она оснащена 4608 ядрами CUDA и 16 ГБ видеопамяти GDDR7 с пропускной способностью 28 Гбит/с, что обеспечивает отличную производительность в современных играх и приложениях. Поддержка интерфейса PCIe 5.0 x8 гарантирует высокоскоростную передачу данных и совместимость с новейшими материнскими платами. ? Система охлаждения Infinity 3 включает три вентилятора, обеспечивающих эффективное рассеивание тепла и низкий уровень шума. Компактный форм-фактор делает эту видеокарту идеальной для установки в корпуса малого формата (SFF), обеспечивая при этом высокую производительность ? Видеокарта поддерживает технологии NVIDIA DLSS 4 и полное трассирование лучей, что обеспечивает реалистичную графику и высокую частоту кадров. DLSS 4 использует искусственный интеллект для повышения производительности и качества изображения, а трассировка лучей обеспечивает фотореалистичное освещение и тени. Совместимость с DirectX 12 Ultimate и OpenGL 4.6 гарантирует стабильную работу в различных профессиональных приложениях ? Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 - отличное решение для тех, кто ищет высокую производительность в компактном форм-факторе. Её современные технологии и эффективная система охлаждения обеспечивают отличную производительность в современных играх и приложениях.
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