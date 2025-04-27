Процессор Intel Core i9 14900K Soc-1700 (CM8071505094017S) OEM
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Core i9 14900K Soc-1700 (CM8071505094017S) OEM
Процессор Intel Core i9 14900K Soc-1700 (CM8071505094017S) OEM
Процессор Intel Core i9-14900K - это флагманское решение для самых требовательных пользователей и энтузиастов, созданное на базе усовершенствованной архитектуры Raptor Lake Refresh. Данная модель станет идеальным сердцем для мощной игровой системы, способной выдавать максимальный FPS в любых проектах, включая киберспортивные дисциплины и AAA-тайтлы с трассировкой лучей. Он также блестяще справляется с профессиональными задачами: рендерингом сложных 3D-сцен, компиляцией кода, потоковым вещанием в высоком качестве и работой с искусственным интеллектом. Процессор устанавливается в сокет LGA 1700, что требует совместимой материнской платы на чипсетах Z790 или Z690 (желательно с обновленной BIOS), а также B760 или H770 для стабильной работы без разгона.
Архитектура, ядра и частоты
В основе i9-14900K лежит гибридная архитектура, объединяющая 8 высокопроизводительных ядер Raptor Cove и 16 энергоэффективных ядер Gracemont, что в сумме дает 24 ядра и 32 вычислительных потока. Такой подход обеспечивает рекордную однопоточную производительность для игр и реактивных задач, а также огромный мультитредовый потенциал для рендеринга. Базовая частота процессора составляет 3.2 ГГц, но технология Intel Thermal Velocity Boost позволяет ядрам Performance-Core достигать в турбо-режиме впечатляющих 6.0 ГГц, устанавливая новый стандарт скорости. Объем интеллектуального кэша третьего уровня (L3) равен 36 МБ, что оптимизирует работу с данными и снижает задержки в сложных рабочих нагрузках.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти процессора поддерживает двухканальные комплекты DDR5 с официальной частотой до 5600 МГц, а энтузиасты могут разгонять ОЗУ и до более высоких значений на материнских платах премиум-класса. Также сохраняется совместимость с надежной DDR4, что позволяет сэкономить на сборке без серьезного компромисса в производительности. Контроллер PCI Express 5.0 предоставляет 16 линий для прямой и быстрой связи с современной видеокартой, а также дополнительные 4 линии PCIe 4.0 для скоростных накопителей NVMe SSD, что критически важно для сокращения времени загрузки и работы с большими файлами.
TDP, питание и разгон
Номинальный теплопакет (Processor Base Power) процессора заявлен на уровне 125 Вт, но в режиме максимальной турбо-нагрузки (Maximum Turbo Power) он может достигать 253 Вт. Это означает, что для стабильной работы i9-14900K в разгоне потребуется высококачественная система охлаждения - мощный кулер-башня с двумя вентиляторами или СЖО (система жидкостного охлашения) с радиатором от 240 мм. Суффикс "K" в названии модели указывает на полностью разблокированный множитель, предоставляя опытным пользователям широкие возможности для ручного разгона, что требует материнской платы на чипсете Z790 или Z690 с надежной подсистемой питания (VRM).
Интегрированная графика и доп. функции
Процессор оснащен встроенным графическим ядром Intel UHD Graphics 770, которое поддерживает аппаратное декодирование видеопотоков форматов AV1, HEVC и VP9, что важно для энергоэффективного стриминга и работы с 4K-видео. Технология Intel Quick Sync Video значительно ускоряет рендеринг и трансодирование в профессиональных медиаприложениях. Среди ключевых технологий также стоит отметить поддержку Intel Adaptive Boost Technology и Thermal Velocity Boost для автоматического повышения частоты, а также Resizable BAR для более эффективного доступа видеокарты к всей оперативной памяти системы.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой i9-14900K OEM-версии учтите, что комплектация включает только сам процессор, без штатного кулера и коробки. Убедитесь, что выбранная вами материнская плата на сокете LGA 1700 имеет обновленную микропрограмму BIOS/UEFI для корректной поддержки этой модели, особенно если это плата серии Z690. Крайне важно заранее позаботиться о высокоэффективной системе охлаждения и блоке питания от 850 Вт с качественными линиями 12V. После сборки рекомендуется провести стресс-тесты системы (например, в AIDA64 или Cinebench) для проверки стабильности и температурного режима под максимальной нагрузкой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i9, Intel 14-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 10 ядерные
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Процессор Intel Core i9 14900K Soc-1700 (CM8071505094017S) OEM
Процессор Intel Core i9-14900K - это флагманское решение для самых требовательных пользователей и энтузиастов, созданное на базе усовершенствованной архитектуры Raptor Lake Refresh. Данная модель станет идеальным сердцем для мощной игровой системы, способной выдавать максимальный FPS в любых проектах, включая киберспортивные дисциплины и AAA-тайтлы с трассировкой лучей. Он также блестяще справляется с профессиональными задачами: рендерингом сложных 3D-сцен, компиляцией кода, потоковым вещанием в высоком качестве и работой с искусственным интеллектом. Процессор устанавливается в сокет LGA 1700, что требует совместимой материнской платы на чипсетах Z790 или Z690 (желательно с обновленной BIOS), а также B760 или H770 для стабильной работы без разгона.
Архитектура, ядра и частоты
В основе i9-14900K лежит гибридная архитектура, объединяющая 8 высокопроизводительных ядер Raptor Cove и 16 энергоэффективных ядер Gracemont, что в сумме дает 24 ядра и 32 вычислительных потока. Такой подход обеспечивает рекордную однопоточную производительность для игр и реактивных задач, а также огромный мультитредовый потенциал для рендеринга. Базовая частота процессора составляет 3.2 ГГц, но технология Intel Thermal Velocity Boost позволяет ядрам Performance-Core достигать в турбо-режиме впечатляющих 6.0 ГГц, устанавливая новый стандарт скорости. Объем интеллектуального кэша третьего уровня (L3) равен 36 МБ, что оптимизирует работу с данными и снижает задержки в сложных рабочих нагрузках.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти процессора поддерживает двухканальные комплекты DDR5 с официальной частотой до 5600 МГц, а энтузиасты могут разгонять ОЗУ и до более высоких значений на материнских платах премиум-класса. Также сохраняется совместимость с надежной DDR4, что позволяет сэкономить на сборке без серьезного компромисса в производительности. Контроллер PCI Express 5.0 предоставляет 16 линий для прямой и быстрой связи с современной видеокартой, а также дополнительные 4 линии PCIe 4.0 для скоростных накопителей NVMe SSD, что критически важно для сокращения времени загрузки и работы с большими файлами.
TDP, питание и разгон
Номинальный теплопакет (Processor Base Power) процессора заявлен на уровне 125 Вт, но в режиме максимальной турбо-нагрузки (Maximum Turbo Power) он может достигать 253 Вт. Это означает, что для стабильной работы i9-14900K в разгоне потребуется высококачественная система охлаждения - мощный кулер-башня с двумя вентиляторами или СЖО (система жидкостного охлашения) с радиатором от 240 мм. Суффикс "K" в названии модели указывает на полностью разблокированный множитель, предоставляя опытным пользователям широкие возможности для ручного разгона, что требует материнской платы на чипсете Z790 или Z690 с надежной подсистемой питания (VRM).
Интегрированная графика и доп. функции
Процессор оснащен встроенным графическим ядром Intel UHD Graphics 770, которое поддерживает аппаратное декодирование видеопотоков форматов AV1, HEVC и VP9, что важно для энергоэффективного стриминга и работы с 4K-видео. Технология Intel Quick Sync Video значительно ускоряет рендеринг и трансодирование в профессиональных медиаприложениях. Среди ключевых технологий также стоит отметить поддержку Intel Adaptive Boost Technology и Thermal Velocity Boost для автоматического повышения частоты, а также Resizable BAR для более эффективного доступа видеокарты к всей оперативной памяти системы.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой i9-14900K OEM-версии учтите, что комплектация включает только сам процессор, без штатного кулера и коробки. Убедитесь, что выбранная вами материнская плата на сокете LGA 1700 имеет обновленную микропрограмму BIOS/UEFI для корректной поддержки этой модели, особенно если это плата серии Z690. Крайне важно заранее позаботиться о высокоэффективной системе охлаждения и блоке питания от 850 Вт с качественными линиями 12V. После сборки рекомендуется провести стресс-тесты системы (например, в AIDA64 или Cinebench) для проверки стабильности и температурного режима под максимальной нагрузкой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i9, Intel 14-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 10 ядерные
Достоинства:
Комментарий:
здравствуйте смущает упаковка поставлю на тест Отпишусь
Отзывы о товаре Процессор Intel Core i9 14900K Soc-1700 (CM8071505094017S) OEM
Достоинства:
Комментарий:
здравствуйте смущает упаковка поставлю на тест Отпишусь