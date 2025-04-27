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Процессор Intel Core i9 14900K Soc-1700 (CM8071505094017S) OEM купить с доставкой в Москве
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Процессор Intel Core i9 14900K Soc-1700 (CM8071505094017S) OEM

1 Отзывы
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Процессор Intel Core i9 14900K Soc-1700 (CM8071505094017S) OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Количество ядер
10
Количество потоков
16
Тактовая частота
4.8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
46 060 руб.  57 110 руб. 
Начислим 737 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640266
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Процессор Intel Core i9 14900K Soc-1700 (CM8071505094017S) OEM
46 060 руб. -19%
57 110 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Количество ядер
10
Количество потоков
16
Тактовая частота
4.8
Тип памяти
DDR5
Максимальный объем памяти
512
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х6
Вес, г.
50

Описание товара Процессор Intel Core i9 14900K Soc-1700 (CM8071505094017S) OEM

Процессор Intel Core i9 14900K Soc-1700 (CM8071505094017S) OEM

Процессор Intel Core i9-14900K - это флагманское решение для самых требовательных пользователей и энтузиастов, созданное на базе усовершенствованной архитектуры Raptor Lake Refresh. Данная модель станет идеальным сердцем для мощной игровой системы, способной выдавать максимальный FPS в любых проектах, включая киберспортивные дисциплины и AAA-тайтлы с трассировкой лучей. Он также блестяще справляется с профессиональными задачами: рендерингом сложных 3D-сцен, компиляцией кода, потоковым вещанием в высоком качестве и работой с искусственным интеллектом. Процессор устанавливается в сокет LGA 1700, что требует совместимой материнской платы на чипсетах Z790 или Z690 (желательно с обновленной BIOS), а также B760 или H770 для стабильной работы без разгона.

Архитектура, ядра и частоты

В основе i9-14900K лежит гибридная архитектура, объединяющая 8 высокопроизводительных ядер Raptor Cove и 16 энергоэффективных ядер Gracemont, что в сумме дает 24 ядра и 32 вычислительных потока. Такой подход обеспечивает рекордную однопоточную производительность для игр и реактивных задач, а также огромный мультитредовый потенциал для рендеринга. Базовая частота процессора составляет 3.2 ГГц, но технология Intel Thermal Velocity Boost позволяет ядрам Performance-Core достигать в турбо-режиме впечатляющих 6.0 ГГц, устанавливая новый стандарт скорости. Объем интеллектуального кэша третьего уровня (L3) равен 36 МБ, что оптимизирует работу с данными и снижает задержки в сложных рабочих нагрузках.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти процессора поддерживает двухканальные комплекты DDR5 с официальной частотой до 5600 МГц, а энтузиасты могут разгонять ОЗУ и до более высоких значений на материнских платах премиум-класса. Также сохраняется совместимость с надежной DDR4, что позволяет сэкономить на сборке без серьезного компромисса в производительности. Контроллер PCI Express 5.0 предоставляет 16 линий для прямой и быстрой связи с современной видеокартой, а также дополнительные 4 линии PCIe 4.0 для скоростных накопителей NVMe SSD, что критически важно для сокращения времени загрузки и работы с большими файлами.

TDP, питание и разгон

Номинальный теплопакет (Processor Base Power) процессора заявлен на уровне 125 Вт, но в режиме максимальной турбо-нагрузки (Maximum Turbo Power) он может достигать 253 Вт. Это означает, что для стабильной работы i9-14900K в разгоне потребуется высококачественная система охлаждения - мощный кулер-башня с двумя вентиляторами или СЖО (система жидкостного охлашения) с радиатором от 240 мм. Суффикс "K" в названии модели указывает на полностью разблокированный множитель, предоставляя опытным пользователям широкие возможности для ручного разгона, что требует материнской платы на чипсете Z790 или Z690 с надежной подсистемой питания (VRM).

Интегрированная графика и доп. функции

Процессор оснащен встроенным графическим ядром Intel UHD Graphics 770, которое поддерживает аппаратное декодирование видеопотоков форматов AV1, HEVC и VP9, что важно для энергоэффективного стриминга и работы с 4K-видео. Технология Intel Quick Sync Video значительно ускоряет рендеринг и трансодирование в профессиональных медиаприложениях. Среди ключевых технологий также стоит отметить поддержку Intel Adaptive Boost Technology и Thermal Velocity Boost для автоматического повышения частоты, а также Resizable BAR для более эффективного доступа видеокарты к всей оперативной памяти системы.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой i9-14900K OEM-версии учтите, что комплектация включает только сам процессор, без штатного кулера и коробки. Убедитесь, что выбранная вами материнская плата на сокете LGA 1700 имеет обновленную микропрограмму BIOS/UEFI для корректной поддержки этой модели, особенно если это плата серии Z690. Крайне важно заранее позаботиться о высокоэффективной системе охлаждения и блоке питания от 850 Вт с качественными линиями 12V. После сборки рекомендуется провести стресс-тесты системы (например, в AIDA64 или Cinebench) для проверки стабильности и температурного режима под максимальной нагрузкой.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core i9 14900K Soc-1700 (CM8071505094017S) OEM

Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Вячеслав В.

Достоинства:


Комментарий:
здравствуйте смущает упаковка поставлю на тест Отпишусь



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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Количество ядер
10
Количество потоков
16
Тактовая частота
4.8
Тип памяти
DDR5
Максимальный объем памяти
512
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Процессор Intel Core i9 14900K Soc-1700 (CM8071505094017S) OEM

Процессор Intel Core i9-14900K - это флагманское решение для самых требовательных пользователей и энтузиастов, созданное на базе усовершенствованной архитектуры Raptor Lake Refresh. Данная модель станет идеальным сердцем для мощной игровой системы, способной выдавать максимальный FPS в любых проектах, включая киберспортивные дисциплины и AAA-тайтлы с трассировкой лучей. Он также блестяще справляется с профессиональными задачами: рендерингом сложных 3D-сцен, компиляцией кода, потоковым вещанием в высоком качестве и работой с искусственным интеллектом. Процессор устанавливается в сокет LGA 1700, что требует совместимой материнской платы на чипсетах Z790 или Z690 (желательно с обновленной BIOS), а также B760 или H770 для стабильной работы без разгона.

Архитектура, ядра и частоты

В основе i9-14900K лежит гибридная архитектура, объединяющая 8 высокопроизводительных ядер Raptor Cove и 16 энергоэффективных ядер Gracemont, что в сумме дает 24 ядра и 32 вычислительных потока. Такой подход обеспечивает рекордную однопоточную производительность для игр и реактивных задач, а также огромный мультитредовый потенциал для рендеринга. Базовая частота процессора составляет 3.2 ГГц, но технология Intel Thermal Velocity Boost позволяет ядрам Performance-Core достигать в турбо-режиме впечатляющих 6.0 ГГц, устанавливая новый стандарт скорости. Объем интеллектуального кэша третьего уровня (L3) равен 36 МБ, что оптимизирует работу с данными и снижает задержки в сложных рабочих нагрузках.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти процессора поддерживает двухканальные комплекты DDR5 с официальной частотой до 5600 МГц, а энтузиасты могут разгонять ОЗУ и до более высоких значений на материнских платах премиум-класса. Также сохраняется совместимость с надежной DDR4, что позволяет сэкономить на сборке без серьезного компромисса в производительности. Контроллер PCI Express 5.0 предоставляет 16 линий для прямой и быстрой связи с современной видеокартой, а также дополнительные 4 линии PCIe 4.0 для скоростных накопителей NVMe SSD, что критически важно для сокращения времени загрузки и работы с большими файлами.

TDP, питание и разгон

Номинальный теплопакет (Processor Base Power) процессора заявлен на уровне 125 Вт, но в режиме максимальной турбо-нагрузки (Maximum Turbo Power) он может достигать 253 Вт. Это означает, что для стабильной работы i9-14900K в разгоне потребуется высококачественная система охлаждения - мощный кулер-башня с двумя вентиляторами или СЖО (система жидкостного охлашения) с радиатором от 240 мм. Суффикс "K" в названии модели указывает на полностью разблокированный множитель, предоставляя опытным пользователям широкие возможности для ручного разгона, что требует материнской платы на чипсете Z790 или Z690 с надежной подсистемой питания (VRM).

Интегрированная графика и доп. функции

Процессор оснащен встроенным графическим ядром Intel UHD Graphics 770, которое поддерживает аппаратное декодирование видеопотоков форматов AV1, HEVC и VP9, что важно для энергоэффективного стриминга и работы с 4K-видео. Технология Intel Quick Sync Video значительно ускоряет рендеринг и трансодирование в профессиональных медиаприложениях. Среди ключевых технологий также стоит отметить поддержку Intel Adaptive Boost Technology и Thermal Velocity Boost для автоматического повышения частоты, а также Resizable BAR для более эффективного доступа видеокарты к всей оперативной памяти системы.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой i9-14900K OEM-версии учтите, что комплектация включает только сам процессор, без штатного кулера и коробки. Убедитесь, что выбранная вами материнская плата на сокете LGA 1700 имеет обновленную микропрограмму BIOS/UEFI для корректной поддержки этой модели, особенно если это плата серии Z690. Крайне важно заранее позаботиться о высокоэффективной системе охлаждения и блоке питания от 850 Вт с качественными линиями 12V. После сборки рекомендуется провести стресс-тесты системы (например, в AIDA64 или Cinebench) для проверки стабильности и температурного режима под максимальной нагрузкой.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Вячеслав В.

Достоинства:


Комментарий:
здравствуйте смущает упаковка поставлю на тест Отпишусь


Процессор Intel Core i9 14900K Soc-1700 (CM8071505094017S) OEM - стоимость товара 46060 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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