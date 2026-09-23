Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 4т, 195-380 мм в кейсе (43160-4-K)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
4
Высота подхвата, мм
192
Высота подъема, мм
374
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб.
В наличии
Код товара: 638017
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1 450 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
4
Высота подхвата, мм
192
Высота подъема, мм
374
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х17х12
Вес, кг.
4
Описание товара Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 4т, 195-380 мм в кейсе (43160-4-K)
Гидравлический бутылочный домкрат STAYER RED FORCE, 4т, 195-380 мм, в кейсе, 43160-4-K 43160-4-K_z01 обеспечивает мощную подъемную силу и высокую эффективность при работе в гараже.
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Теги товара: Гидравлические бутылочные, 4 тонны
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
4
Высота подхвата, мм
192
Высота подъема, мм
374
Страна производитель
Китай
Гидравлический бутылочный домкрат STAYER RED FORCE, 4т, 195-380 мм, в кейсе, 43160-4-K 43160-4-K_z01 обеспечивает мощную подъемную силу и высокую эффективность при работе в гараже.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: Гидравлические бутылочные, 4 тонны
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Теги товара: Гидравлические бутылочные, 4 тонны
Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 4т, 195-380 мм в кейсе (43160-4-K) - купить по цене 1450 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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