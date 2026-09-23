Домкрат механический винтовой ЗУБР РОМБ, 2т, 120-395 мм, (43040-2)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
механический ромбовый
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
120
Высота подъема, мм
395
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 880 руб.
В наличии
Код товара: 638035
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1 880 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
механический ромбовый
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
120
Высота подъема, мм
395
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х13х12
Вес, кг.
5.2
Описание товара Домкрат механический винтовой ЗУБР РОМБ, 2т, 120-395 мм, (43040-2)
Домкрат ЗУБР 43040-2.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 2 тонны, 3 тонны, Механические ромбовые
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
механический ромбовый
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
120
Высота подъема, мм
395
Страна производитель
Китай
Домкрат ЗУБР 43040-2.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 2 тонны, 3 тонны, Механические ромбовые
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 2 тонны, 3 тонны, Механические ромбовые
Домкрат механический винтовой ЗУБР РОМБ, 2т, 120-395 мм, (43040-2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1880 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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