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Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 6т, 215-415 мм Профессионал 43060-6_z01 купить с доставкой в Москве
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Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 6т, 215-415 мм Профессионал 43060-6_z01

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Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 6т, 215-415 мм Профессионал 43060-6_z01 - фото 1
Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 6т, 215-415 мм Профессионал 43060-6_z01 - фото 2
Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 6т, 215-415 мм Профессионал 43060-6_z01 - фото 3
Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 6т, 215-415 мм Профессионал 43060-6_z01 - фото 4
Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 6т, 215-415 мм Профессионал 43060-6_z01 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
6
Высота подхвата, мм
215
Высота подъема, мм
415
  • Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 6т, 215-415 мм Профессионал 43060-6_z01 - фото 1
  • Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 6т, 215-415 мм Профессионал 43060-6_z01 - фото 2
  • Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 6т, 215-415 мм Профессионал 43060-6_z01 - фото 3
  • Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 6т, 215-415 мм Профессионал 43060-6_z01 - фото 4
  • Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 6т, 215-415 мм Профессионал 43060-6_z01 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 940 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638005
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 6т, 215-415 мм Профессионал 43060-6_z01
1 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
6
Высота подхвата, мм
215
Высота подъема, мм
415
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х13х10
Вес, кг.
4.52

Описание товара Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 6т, 215-415 мм Профессионал 43060-6_z01

Гидравлический бутылочный домкрат 6т, 215-415мм, ЗУБР Профессионал T50 43060-6_z01 обладает хорошей грузоподъемностью, которая обеспечивает эффективную работу в автомастерской при обследовании подвески и ходовой автомобиля.

Отзывы о товаре Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 6т, 215-415 мм Профессионал 43060-6_z01




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
6
Высота подхвата, мм
215
Высота подъема, мм
415
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический бутылочный домкрат 6т, 215-415мм, ЗУБР Профессионал T50 43060-6_z01 обладает хорошей грузоподъемностью, которая обеспечивает эффективную работу в автомастерской при обследовании подвески и ходовой автомобиля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 6т, 215-415 мм Профессионал 43060-6_z01 - по цене 1940 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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