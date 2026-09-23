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Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 6т, 215-415 мм в кейсе, Профессионал (43060-6-K) купить с доставкой в Москве
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Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 6т, 215-415 мм в кейсе, Профессионал (43060-6-K)

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Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 6т, 215-415 мм в кейсе, Профессионал (43060-6-K)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
6
Высота подхвата, мм
215
Высота подъема, мм
415
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 250 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638006
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 6т, 215-415 мм в кейсе, Профессионал (43060-6-K)
2 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
6
Высота подхвата, мм
215
Высота подъема, мм
415
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х17х13
Вес, кг.
5

Описание товара Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 6т, 215-415 мм в кейсе, Профессионал (43060-6-K)

Компактность, небольшой вес и высокая грузоподъемность позволяет использовать домкрат при проведении ремонтно-строительных работах. Часто используется для обслуживания автомобилей или при работах связаных с ремонтом фундаментов.

Отзывы о товаре Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 6т, 215-415 мм в кейсе, Профессионал (43060-6-K)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
6
Высота подхвата, мм
215
Высота подъема, мм
415
Страна производитель
Китай
Описание
Компактность, небольшой вес и высокая грузоподъемность позволяет использовать домкрат при проведении ремонтно-строительных работах. Часто используется для обслуживания автомобилей или при работах связаных с ремонтом фундаментов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 6т, 215-415 мм в кейсе, Профессионал (43060-6-K) - купить по цене 2250 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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