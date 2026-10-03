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Nickelback - Get Rollin' (coloured) (4050538853827) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nickelback - Get Rollin' (coloured) (4050538853827) виниловая пластинка

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Nickelback - Get Rollin&#039; (coloured) (4050538853827) виниловая пластинка - фото 1
Nickelback - Get Rollin&#039; (coloured) (4050538853827) виниловая пластинка - фото 2
Nickelback - Get Rollin&#039; (coloured) (4050538853827) виниловая пластинка - фото 3
Nickelback - Get Rollin&#039; (coloured) (4050538853827) виниловая пластинка - фото 4
Nickelback - Get Rollin&#039; (coloured) (4050538853827) виниловая пластинка - фото 5
Nickelback - Get Rollin&#039; (coloured) (4050538853827) виниловая пластинка - фото 6
Nickelback - Get Rollin&#039; (coloured) (4050538853827) виниловая пластинка - фото 7
Nickelback - Get Rollin&#039; (coloured) (4050538853827) виниловая пластинка - фото 8
Nickelback - Get Rollin&#039; (coloured) (4050538853827) виниловая пластинка - фото 9
Nickelback - Get Rollin&#039; (coloured) (4050538853827) виниловая пластинка - фото 10
Nickelback - Get Rollin&#039; (coloured) (4050538853827) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nickelback
Альбом (сингл)
Get Rollin'
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nickelback - Get Rollin&#039; (coloured) (4050538853827) виниловая пластинка - фото 1
  • Nickelback - Get Rollin&#039; (coloured) (4050538853827) виниловая пластинка - фото 2
  • Nickelback - Get Rollin&#039; (coloured) (4050538853827) виниловая пластинка - фото 3
  • Nickelback - Get Rollin&#039; (coloured) (4050538853827) виниловая пластинка - фото 4
  • Nickelback - Get Rollin&#039; (coloured) (4050538853827) виниловая пластинка - фото 5
  • Nickelback - Get Rollin&#039; (coloured) (4050538853827) виниловая пластинка - фото 6
  • Nickelback - Get Rollin&#039; (coloured) (4050538853827) виниловая пластинка - фото 7
  • Nickelback - Get Rollin&#039; (coloured) (4050538853827) виниловая пластинка - фото 8
  • Nickelback - Get Rollin&#039; (coloured) (4050538853827) виниловая пластинка - фото 9
  • Nickelback - Get Rollin&#039; (coloured) (4050538853827) виниловая пластинка - фото 10
  • Nickelback - Get Rollin&#039; (coloured) (4050538853827) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636506
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538853827]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nickelback
Альбом (сингл)
Get Rollin'
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
San Quentin, Skinny Little Missy, Those Days, High Time, Vegas Bomb, Tidal Wave, Does Heaven Even Know You're Missing?, Steel Still Rusts, Horizon, Standing In The Dark, Just One More
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nickelback - Get Rollin' (coloured) (4050538853827) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Conspire To Deceive, Detonate, Our Channel To The Darkness, Cruel Perception, What We Become, This Curse Of Silence, March Of The Unheard, Forever Astray, Between Directions, Death That Becomes Us, The Burning Point, Coda



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Nickelback - Get Rollin' (coloured) (4050538853827) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538853827]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nickelback
Альбом (сингл)
Get Rollin'
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
San Quentin, Skinny Little Missy, Those Days, High Time, Vegas Bomb, Tidal Wave, Does Heaven Even Know You're Missing?, Steel Still Rusts, Horizon, Standing In The Dark, Just One More
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Conspire To Deceive, Detonate, Our Channel To The Darkness, Cruel Perception, What We Become, This Curse Of Silence, March Of The Unheard, Forever Astray, Between Directions, Death That Becomes Us, The Burning Point, Coda


Теги товара: Цветной винил
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