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Elton John - Peachtree Road (0602445055333) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Elton John - Peachtree Road (0602445055333) виниловая пластинка

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Elton John - Peachtree Road (0602445055333) виниловая пластинка - фото 1
Elton John - Peachtree Road (0602445055333) виниловая пластинка - фото 2
Elton John - Peachtree Road (0602445055333) виниловая пластинка - фото 3
Elton John - Peachtree Road (0602445055333) виниловая пластинка - фото 4
Elton John - Peachtree Road (0602445055333) виниловая пластинка - фото 5
Elton John - Peachtree Road (0602445055333) виниловая пластинка - фото 6
Elton John - Peachtree Road (0602445055333) виниловая пластинка - фото 7
Elton John - Peachtree Road (0602445055333) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Peachtree Road
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Elton John - Peachtree Road (0602445055333) виниловая пластинка - фото 1
  • Elton John - Peachtree Road (0602445055333) виниловая пластинка - фото 2
  • Elton John - Peachtree Road (0602445055333) виниловая пластинка - фото 3
  • Elton John - Peachtree Road (0602445055333) виниловая пластинка - фото 4
  • Elton John - Peachtree Road (0602445055333) виниловая пластинка - фото 5
  • Elton John - Peachtree Road (0602445055333) виниловая пластинка - фото 6
  • Elton John - Peachtree Road (0602445055333) виниловая пластинка - фото 7
  • Elton John - Peachtree Road (0602445055333) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636427
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445055333]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Peachtree Road
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300

Описание товара Elton John - Peachtree Road (0602445055333) виниловая пластинка

Peachtree Road - ремастированное переиздание студийного альбома певца Элтона Джона, изначально выпущенного в 2004 году.. Сэр Элтон Джон - британский певец, пианист и композитор, радиоведущий. Оказал заметное влияние на развитие лёгкого рока. Один из самых коммерчески успешных исполнителей 1970-х годов и один из самых успешных рок-исполнителей Великобритании. За всю свою карьеру он продал в США и Великобритании больше альбомов, чем любой другой британский соло-исполнитель. Он работал с поэтом-песенником Берни Топином с 1967 года, они сотрудничали на более чем 30 альбомах. На протяжении своей 50-летней карьеры Элтон Джон продал более 300 миллионов пластинок, что сделало его одним из самых продаваемых музыкальных исполнителей.

Отзывы о товаре Elton John - Peachtree Road (0602445055333) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445055333]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Peachtree Road
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Peachtree Road - ремастированное переиздание студийного альбома певца Элтона Джона, изначально выпущенного в 2004 году.. Сэр Элтон Джон - британский певец, пианист и композитор, радиоведущий. Оказал заметное влияние на развитие лёгкого рока. Один из самых коммерчески успешных исполнителей 1970-х годов и один из самых успешных рок-исполнителей Великобритании. За всю свою карьеру он продал в США и Великобритании больше альбомов, чем любой другой британский соло-исполнитель. Он работал с поэтом-песенником Берни Топином с 1967 года, они сотрудничали на более чем 30 альбомах. На протяжении своей 50-летней карьеры Элтон Джон продал более 300 миллионов пластинок, что сделало его одним из самых продаваемых музыкальных исполнителей.
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