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Franz Ferdinand - Always Ascending (0887828040810) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Franz Ferdinand - Always Ascending (0887828040810) виниловая пластинка

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Franz Ferdinand - Always Ascending (0887828040810) виниловая пластинка - фото 1
Franz Ferdinand - Always Ascending (0887828040810) виниловая пластинка - фото 2
Franz Ferdinand - Always Ascending (0887828040810) виниловая пластинка - фото 3
Franz Ferdinand - Always Ascending (0887828040810) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Franz Ferdinand
Альбом (сингл)
Always Ascending
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Franz Ferdinand - Always Ascending (0887828040810) виниловая пластинка - фото 1
  • Franz Ferdinand - Always Ascending (0887828040810) виниловая пластинка - фото 2
  • Franz Ferdinand - Always Ascending (0887828040810) виниловая пластинка - фото 3
  • Franz Ferdinand - Always Ascending (0887828040810) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636342
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Franz Ferdinand - Always Ascending (0887828040810) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino
Barcode
[0887828040810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Franz Ferdinand
Альбом (сингл)
Always Ascending
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Always Ascending, Lazy Boy, Paper Cages, Finally, The Academy Award, Lois Lane, Huck And Jim, Glimpse Of Love, Feel The Love Go, Slow Dont Kill Me Slow
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Franz Ferdinand - Always Ascending (0887828040810) виниловая пластинка

Always Ascending - пятый студийный альбом шотландской инди-рок-группы Franz Ferdinand выпущенный в феврале 2018 года. Издание на черном виниле, включающее 8-ми страничный буклет, постер и код для скачивания цифровой версии альбома. Franz Ferdinand - британская инди-рок-группа, образованная в 2002 году в Глазго. Группа названа в честь австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, убийство которого в Сараево в 1914 году стало поводом к началу Первой мировой войны. Группа известна как одна из самых популярных постпанк-ривайвл групп, попавших в топ-20 хитов Великобритании и продавших более 3 млн копий альбомов (на момент 2009 года). Они были номинированы на несколько Грэмми и получили две Brit Awards и NME Awards.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Franz Ferdinand - Always Ascending (0887828040810) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino
Barcode
[0887828040810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Franz Ferdinand
Альбом (сингл)
Always Ascending
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Always Ascending, Lazy Boy, Paper Cages, Finally, The Academy Award, Lois Lane, Huck And Jim, Glimpse Of Love, Feel The Love Go, Slow Dont Kill Me Slow
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Always Ascending - пятый студийный альбом шотландской инди-рок-группы Franz Ferdinand выпущенный в феврале 2018 года. Издание на черном виниле, включающее 8-ми страничный буклет, постер и код для скачивания цифровой версии альбома. Franz Ferdinand - британская инди-рок-группа, образованная в 2002 году в Глазго. Группа названа в честь австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, убийство которого в Сараево в 1914 году стало поводом к началу Первой мировой войны. Группа известна как одна из самых популярных постпанк-ривайвл групп, попавших в топ-20 хитов Великобритании и продавших более 3 млн копий альбомов (на момент 2009 года). Они были номинированы на несколько Грэмми и получили две Brit Awards и NME Awards.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Franz Ferdinand - Always Ascending (0887828040810) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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