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Сканер Avision FB25 (000-0999-07G) купить с доставкой в Москве
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Сканер Avision FB25 (000-0999-07G)

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Сканер Avision FB25 (000-0999-07G) - фото 1
Сканер Avision FB25 (000-0999-07G) - фото 2
Сканер Avision FB25 (000-0999-07G) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сканеры
Тип датчика
CIS
Максимальный размер документа
216 x 297 мм
  • Сканер Avision FB25 (000-0999-07G) - фото 1
  • Сканер Avision FB25 (000-0999-07G) - фото 2
  • Сканер Avision FB25 (000-0999-07G) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636037
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Характеристики

Бренд
Avision
Тип товара
Сканеры
Высота, см
4.5
Глубина цвета
48
Глубина цвета (внешн.)
24
Максимальный формат бумаги
A4
Мощность при работе / в режиме ожидания
10 Вт/2 Вт
Особенности
автоматическая обрезка, функция обработки изображения
Разрешение
1200x1200 dpi
Скорость сканирования
17 стр/мин (А4)
Скорость сканирования (цветн.)
17 стр/мин (А4)
Скорость сканирования (ч/б)
17 стр/мин (А4)
Совместимость
Mac OS. Linux. Windows
Тип источника света
светодиод (LED)
Уровень шума при работе
50
Формат файла сканирования
JPEG, PDF, TIFF, BMP
Ширина, см
28
Тип датчика
CIS
Количество оттенков серого
8 бит
Максимальный размер документа
216 x 297 мм
Интерфейс
USB Type B
Питание от USB
да
Мощность при работе
10
Устройство автоподачи
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
1.8

Описание товара Сканер Avision FB25 (000-0999-07G)

Сканер Avision FB25 в стильном сером корпусе подходит для работы с бумагой формата A4. Устройство обладает разрешением 1200x1200 dpi и сканирует документы со скоростью 17 стр/мин. Поддержка стандартов WIA и TWAIN позволяет использовать полезные функции сканирования.

Отзывы о товаре Сканер Avision FB25 (000-0999-07G)




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Характеристики
Бренд
Avision
Тип товара
Сканеры
Высота, см
4.5
Глубина цвета
48
Глубина цвета (внешн.)
24
Максимальный формат бумаги
A4
Мощность при работе / в режиме ожидания
10 Вт/2 Вт
Особенности
автоматическая обрезка, функция обработки изображения
Разрешение
1200x1200 dpi
Скорость сканирования
17 стр/мин (А4)
Скорость сканирования (цветн.)
17 стр/мин (А4)
Скорость сканирования (ч/б)
17 стр/мин (А4)
Развернуть
Совместимость
Mac OS. Linux. Windows
Тип источника света
светодиод (LED)
Уровень шума при работе
50
Формат файла сканирования
JPEG, PDF, TIFF, BMP
Ширина, см
28
Тип датчика
CIS
Количество оттенков серого
8 бит
Максимальный размер документа
216 x 297 мм
Интерфейс
USB Type B
Питание от USB
да
Мощность при работе
10
Устройство автоподачи
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Сканер Avision FB25 в стильном сером корпусе подходит для работы с бумагой формата A4. Устройство обладает разрешением 1200x1200 dpi и сканирует документы со скоростью 17 стр/мин. Поддержка стандартов WIA и TWAIN позволяет использовать полезные функции сканирования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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