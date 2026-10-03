Описание товара Память оперативная Samsung 32GB DDR5 4800MHz DIMM (M321R4GA3BB6-CQK)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти – надёжное решение для офисных рабочих станций, домашних медиацентров и компьютеров для ежедневной многозадачности. Объём в 32 гигабайта с лихвой перекрывает потребности большинства пользователей, обеспечивая комфортную работу с десятками вкладок в браузере, офисными пакетами и нетребовательными приложениями одновременно. Для игровых сборок или систем для профессионального монтажа видео стоит обратить внимание на комплекты с более высокой частотой, тогда как данная планка служит отличным основой для стабильной и производительной системы начального и среднего уровня на новой платформе DDR5.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по стандарту DDR5, что означает принадлежность к самому современному поколению оперативной памяти с повышенной пропускной способностью и улучшенной энергоэффективностью. Это поколение не совместимо со старыми слотами DDR4 или DDR3, поэтому критически важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно DDR5. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для классических настольных компьютеров, в ноутбуки и компактные ПК (NUC) такой модуль установить не получится.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одной планки составляет 32 ГБ, что для многих задач является избыточным, но создаёт хороший запас на будущее и позволяет не беспокоиться о нехватке памяти при серьёзной нагрузке. Частота работы – 4800 МГц, это базовая, или JEDEC-частота для стандарта DDR5, гарантирующая стабильную работу без дополнительных настроек. В реальных сценариях такая частота обеспечит отличную отзывчивость системы в повседневных задачах, однако для максимизации производительности в играх и профессиональных приложениях, где критична скорость подсистемы памяти, предпочтительнее комплекты с поддержкой более высоких частот через XMP-профили.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля соответствуют стандартным заводским настройкам памяти DDR5-4800, что обеспечивает предсказуемую и надёжную работу. Рабочее напряжение, характерное для DDR5, ниже, чем у предыдущего поколения, что положительно сказывается на энергопотреблении и тепловыделении. Важно отметить, что эта модель, скорее всего, не поддерживает экстремальные профили автоматического разгона (XMP для Intel или EXPO для AMD), работая на своих номинальных характеристиках, что делает её идеальным выбором для пользователей, ценящих стабильность выше ручного тюнинга.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel 12-го, 13-го, 14-го поколений (Alder Lake, Raptor Lake) и актуальными процессорами AMD Ryzen 7000 серии на сокете AM5, но только при условии использования материнских плат с соответствующими слотами DDR5. Для корректной работы достаточно установить планку в слот и загрузить систему – память запустится на стандартной частоте 4800 МГц. Перед покупкой необходимо сверить поколение памяти с возможностями материнской платы, так как физическая установка DDR5 в слот DDR4 невозможна.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом низкопрофильном форм-факторе без массивных радиаторов. Это оптимальное решение для систем, где важна совместимость с крупными процессорными кулерами, поскольку планка гарантированно не будет с ними конфликтовать. Отсутствие радиатора не является недостатком для памяти, работающей на номинальных частотах и напряжении, так как её тепловыделение невелико. Внешний вид модуля лаконичен и не имеет подсветки, что делает его нейтральным компонентом для любых, в том числе и корпоративных, сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся одним модулем объёмом 32 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность и производительность в играх и приложениях, потребуется приобрести вторую идентичную планку и установить их в правильные слоты материнской платы (обычно слоты A2 и B2). Если вы планируете апгрейд в будущем, крайне рекомендуется докупать максимально похожий модуль по характеристикам, а лучше той же модели, чтобы минимизировать риск нестабильности при работе в двухканальном режиме.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – это работа на стандартной частоте DDR5-4800 без поддержки профилей разгона, что может не раскрыть весь потенциал мощных игровых или рабочих систем. Покупателю следует чётко понимать разницу между поколениями памяти: модуль DDR5 физически не установится в слот DDR4. Для сборки с нуля на базе процессоров Intel Core i5/Ryzen 5 и выше, где важен каждый процент производительности, часто стоит рассмотреть комплект из двух планок с более высокой частотой. Однако для создания надёжной, энергоэффективной системы с большим объёмом ОЗУ под задачи многозадачности, виртуализации или в качестве базового компонента для бизнес-ПК, эта память от Samsung является отличным и беспроблемным выбором.