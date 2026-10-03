Материнская плата Biostar B550MX/E PRO
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Biostar B550MX/E PRO
Материнская плата Biostar — это высокопроизводительное устройство, предназначенное для сборки мощных компьютерных систем. Она оснащена всеми необходимыми характеристиками для создания надежной и быстрой машины. Форм-фактор mATX обеспечивает компактные размеры платы, что позволяет использовать её в различных корпусах с ограниченным пространством. Плата имеет размеры 24,4 см в высоту и 24,4 см в ширину, что делает её подходящей для большинства стандартных системных блоков. Данная материнская плата работает с памятью типа DDR4 и поддерживает установку до 4 модулей оперативной памяти формата DIMM. Максимальный объём памяти, который можно установить, составляет 128 ГБ, при этом частота может достигать 4933 МГц, что позволяет добиться высокой скорости передачи данных. Biostar оснащена современным чипсетом AMD B550 и поддерживает процессоры с сокетом AM4, что даёт возможность использования последних моделей процессоров AMD. Поддержка PCI Express версии 4.0 обеспечивает увеличение пропускной способности слотов PCI-E, что особенно важно для видеокарт и твердотельных накопителей нового поколения. На материнской плате присутствует один слот PCI-E x1 для подключения дополнительных карт расширения. Несмотря на отсутствие встроенного процессора и Wi-Fi модуля, Biostar предлагает высококачественную аудиосхему 7.1, которая обеспечит отличный звук при просмотре фильмов или во время игр. Плата не поддерживает многокартные конфигурации SLI/CrossFire, что следует учитывать при планировании системы. Тем не менее, это устройство предлагает оптимальное соотношение цены и производительности, становясь отличным выбором для создания персональных и офисных компьютеров с высокой производительностью.
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