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Материнская плата MSI PRO H610M-G WIFI DDR4 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата MSI PRO H610M-G WIFI DDR4

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Материнская плата MSI PRO H610M-G WIFI DDR4 - фото 1
Материнская плата MSI PRO H610M-G WIFI DDR4 - фото 2
Материнская плата MSI PRO H610M-G WIFI DDR4 - фото 3
Материнская плата MSI PRO H610M-G WIFI DDR4 - фото 4
Материнская плата MSI PRO H610M-G WIFI DDR4 - фото 5
Материнская плата MSI PRO H610M-G WIFI DDR4 - фото 6
Материнская плата MSI PRO H610M-G WIFI DDR4 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата MSI PRO H610M-G WIFI DDR4 - фото 1
  • Материнская плата MSI PRO H610M-G WIFI DDR4 - фото 2
  • Материнская плата MSI PRO H610M-G WIFI DDR4 - фото 3
  • Материнская плата MSI PRO H610M-G WIFI DDR4 - фото 4
  • Материнская плата MSI PRO H610M-G WIFI DDR4 - фото 5
  • Материнская плата MSI PRO H610M-G WIFI DDR4 - фото 6
  • Материнская плата MSI PRO H610M-G WIFI DDR4 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 634221
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
21.1
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel H610
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PCI-E 4.0/SATA 3.0, USB 2.0 (9 pin), USB 3.2 Gen1 (19 pin), DisplayPort, HDMI, PS/2 (клавиатура/мышь), USB 2.0 Type-Ax4, USB 3.2 Gen1 Type-Ax2, VGA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х55х29
Вес, кг.
1.2

Описание товара Материнская плата MSI PRO H610M-G WIFI DDR4

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI PRO H610M-G WIFI DDR4 является превосходной основой для создания надёжных и экономичных систем. Она идеально подходит для сборки офисных рабочих станций, домашних мультимедийных центров и игровых ПК начального уровня. Эта плата станет оптимальным выбором для процессоров Intel Core i3 и i5 12-го, 13-го и 14-го поколений без индекса "K", обеспечивая им стабильную работу в повседневных задачах, таких как веб-серфинг, работа с документами, просмотр 4K-видео и запуск популярных онлайн-игр.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Плата построена на базе чипсета Intel H610, который представляет собой сбалансированное решение для современных платформ. Установленный сокет LGA1700 гарантирует совместимость с широким спектром процессоров Intel Core, Pentium и Celeron последних поколений. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет разместить материнскую плату в большинстве стандартных и даже некоторых малогабаритных корпусах, что делает её универсальным решением для сборок с ограниченным пространством без ущерба для базовой функциональности.

Память и расширение

Для оперативной памяти предусмотрено два слота, поддерживающих модули стандарта DDR4 объемом до 64 ГБ. Это позволяет использовать более доступные по цене комплекты памяти, работающие в эффективном двухканальном режиме на частоте до 3200 МГц, что достаточно для большинства рабочих и игровых сценариев. Для установки видеокарты имеется один усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для дополнительных устройств, таких как звуковая карта или карта захвата, - один слот PCIe 3.0 x1. Также на плате присутствует один слот M.2 для высокоскоростных NVMe-накопителей, обеспечивающий быструю загрузку системы и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на MSI PRO H610M-G WIFI DDR4 спроектирована с акцентом на надёжность и долговечность при работе с процессорами начального и среднего ценового сегмента. Она обеспечивает стабильное напряжение для CPU под стандартными нагрузками, а для подключения дополнительного питания используется один 8-контактный разъём. Хотя данная подсистема питания не предназначена для экстремального разгона, она полностью справляется со своей задачей, гарантируя стабильную работу рекомендуемых процессоров в рамках их паспортных характеристик.

Подключения и дополнительные возможности

Ключевым преимуществом этой модели является наличие встроенного модуля Wi-Fi и Bluetooth, что избавляет от необходимости покупать отдельные адаптеры и прокладывать сетевой кабель. На задней панели расположен необходимый набор портов, включая USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0, видеовыходы HDMI и VGA для использования встроенной в процессор графики, а также гигабитный сетевой порт Realtek. За качественный звук отвечает аудиокодек Realtek ALC897, обеспечивающий чистое звучание в играх, фильмах и при прослушивании музыки.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор Intel совместим с сокетом LGA1700. Для использования процессоров 13-го и 14-го поколений может потребоваться обновление прошивки BIOS; уточняйте версию BIOS или наличие соответствующей маркировки на коробке. Эта плата является отличным выбором для сборок, где не планируется разгон процессора и установка нескольких видеокарт или большого количества M.2 накопителей. Благодаря форм-фактору Micro-ATX и продуманной компоновке сборка системы не вызовет трудностей даже у начинающих пользователей.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI PRO H610M-G WIFI DDR4




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
21.1
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel H610
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Развернуть
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PCI-E 4.0/SATA 3.0, USB 2.0 (9 pin), USB 3.2 Gen1 (19 pin), DisplayPort, HDMI, PS/2 (клавиатура/мышь), USB 2.0 Type-Ax4, USB 3.2 Gen1 Type-Ax2, VGA
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI PRO H610M-G WIFI DDR4 является превосходной основой для создания надёжных и экономичных систем. Она идеально подходит для сборки офисных рабочих станций, домашних мультимедийных центров и игровых ПК начального уровня. Эта плата станет оптимальным выбором для процессоров Intel Core i3 и i5 12-го, 13-го и 14-го поколений без индекса "K", обеспечивая им стабильную работу в повседневных задачах, таких как веб-серфинг, работа с документами, просмотр 4K-видео и запуск популярных онлайн-игр.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Плата построена на базе чипсета Intel H610, который представляет собой сбалансированное решение для современных платформ. Установленный сокет LGA1700 гарантирует совместимость с широким спектром процессоров Intel Core, Pentium и Celeron последних поколений. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет разместить материнскую плату в большинстве стандартных и даже некоторых малогабаритных корпусах, что делает её универсальным решением для сборок с ограниченным пространством без ущерба для базовой функциональности.

Память и расширение

Для оперативной памяти предусмотрено два слота, поддерживающих модули стандарта DDR4 объемом до 64 ГБ. Это позволяет использовать более доступные по цене комплекты памяти, работающие в эффективном двухканальном режиме на частоте до 3200 МГц, что достаточно для большинства рабочих и игровых сценариев. Для установки видеокарты имеется один усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для дополнительных устройств, таких как звуковая карта или карта захвата, - один слот PCIe 3.0 x1. Также на плате присутствует один слот M.2 для высокоскоростных NVMe-накопителей, обеспечивающий быструю загрузку системы и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на MSI PRO H610M-G WIFI DDR4 спроектирована с акцентом на надёжность и долговечность при работе с процессорами начального и среднего ценового сегмента. Она обеспечивает стабильное напряжение для CPU под стандартными нагрузками, а для подключения дополнительного питания используется один 8-контактный разъём. Хотя данная подсистема питания не предназначена для экстремального разгона, она полностью справляется со своей задачей, гарантируя стабильную работу рекомендуемых процессоров в рамках их паспортных характеристик.

Подключения и дополнительные возможности

Ключевым преимуществом этой модели является наличие встроенного модуля Wi-Fi и Bluetooth, что избавляет от необходимости покупать отдельные адаптеры и прокладывать сетевой кабель. На задней панели расположен необходимый набор портов, включая USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0, видеовыходы HDMI и VGA для использования встроенной в процессор графики, а также гигабитный сетевой порт Realtek. За качественный звук отвечает аудиокодек Realtek ALC897, обеспечивающий чистое звучание в играх, фильмах и при прослушивании музыки.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор Intel совместим с сокетом LGA1700. Для использования процессоров 13-го и 14-го поколений может потребоваться обновление прошивки BIOS; уточняйте версию BIOS или наличие соответствующей маркировки на коробке. Эта плата является отличным выбором для сборок, где не планируется разгон процессора и установка нескольких видеокарт или большого количества M.2 накопителей. Благодаря форм-фактору Micro-ATX и продуманной компоновке сборка системы не вызовет трудностей даже у начинающих пользователей.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2
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