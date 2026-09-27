Top.Mail.Ru
0194398900513, Santana, Splendiferous виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

0194398900513, Santana, Splendiferous виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
0194398900513, Виниловая пластинка Santana, Splendiferous - фото 1
0194398900513, Виниловая пластинка Santana, Splendiferous - фото 2
0194398900513, Виниловая пластинка Santana, Splendiferous - фото 3
0194398900513, Виниловая пластинка Santana, Splendiferous - фото 4
0194398900513, Виниловая пластинка Santana, Splendiferous - фото 5
0194398900513, Виниловая пластинка Santana, Splendiferous - фото 6
0194398900513, Виниловая пластинка Santana, Splendiferous - фото 7
0194398900513, Виниловая пластинка Santana, Splendiferous - фото 8
0194398900513, Виниловая пластинка Santana, Splendiferous - фото 9
0194398900513, Виниловая пластинка Santana, Splendiferous - фото 10
0194398900513, Виниловая пластинка Santana, Splendiferous - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 0194398900513, Виниловая пластинка Santana, Splendiferous - фото 1
  • 0194398900513, Виниловая пластинка Santana, Splendiferous - фото 2
  • 0194398900513, Виниловая пластинка Santana, Splendiferous - фото 3
  • 0194398900513, Виниловая пластинка Santana, Splendiferous - фото 4
  • 0194398900513, Виниловая пластинка Santana, Splendiferous - фото 5
  • 0194398900513, Виниловая пластинка Santana, Splendiferous - фото 6
  • 0194398900513, Виниловая пластинка Santana, Splendiferous - фото 7
  • 0194398900513, Виниловая пластинка Santana, Splendiferous - фото 8
  • 0194398900513, Виниловая пластинка Santana, Splendiferous - фото 9
  • 0194398900513, Виниловая пластинка Santana, Splendiferous - фото 10
  • 0194398900513, Виниловая пластинка Santana, Splendiferous - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632784
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
0194398900513, Santana, Splendiferous виниловая пластинка
5 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0194398900513, Santana, Splendiferous виниловая пластинка

Splendiforous - лимитированное издание сборника лучших композиций группы Santana. Треки отобраны самим Карлосом Сантаной. Компиляция представляет записи группы периода с 2003 по 2019 год. Эксклюзивно для RSD 2022. Релиз представлен на двойном черном виниле. Santana - американская рок-группа. Основана в конце 1960-х годов в Сан-Франциско Карлосом Сантаной. Он лид-гитарист и лидер группы. Группа начинала как психоделическая и в этом качестве пользовалась большим успехом в конце 1960-х - начале 1970-х годов, став тогда последним успешным исполнителем, вышедшим из сан-францисской психоделической сцены. В начале 1970-х годов, по мере ухода из неё участников-основателей, стиль группы сменился на более задумчивый и джазовый. Имя Santana осталось под полным контролем Карлоса Сантаны, и под его руководством и при сменяющемся составе группа следующие 25 лет наслаждалась стабильным коммерческим успехом. В середине 1990-х годов популярность записей группы упала, но её концерты по всему миру по-прежнему собирали большие аудитории. В 1999 году с альбомом Supernatural (записанным с участием большого количества приглашённых звёзд) группа монументально вернулась на первые строчки хит-парадов, создав себе имя уже среди нового поколения слушателей. Альбом не только стал самым продаваемым в истории коллектива, но и был высоко отмечен музыкальным сообществом, собрав массу премий Грэмми.

Отзывы о товаре 0194398900513, Santana, Splendiferous виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Splendiforous - лимитированное издание сборника лучших композиций группы Santana. Треки отобраны самим Карлосом Сантаной. Компиляция представляет записи группы периода с 2003 по 2019 год. Эксклюзивно для RSD 2022. Релиз представлен на двойном черном виниле. Santana - американская рок-группа. Основана в конце 1960-х годов в Сан-Франциско Карлосом Сантаной. Он лид-гитарист и лидер группы. Группа начинала как психоделическая и в этом качестве пользовалась большим успехом в конце 1960-х - начале 1970-х годов, став тогда последним успешным исполнителем, вышедшим из сан-францисской психоделической сцены. В начале 1970-х годов, по мере ухода из неё участников-основателей, стиль группы сменился на более задумчивый и джазовый. Имя Santana осталось под полным контролем Карлоса Сантаны, и под его руководством и при сменяющемся составе группа следующие 25 лет наслаждалась стабильным коммерческим успехом. В середине 1990-х годов популярность записей группы упала, но её концерты по всему миру по-прежнему собирали большие аудитории. В 1999 году с альбомом Supernatural (записанным с участием большого количества приглашённых звёзд) группа монументально вернулась на первые строчки хит-парадов, создав себе имя уже среди нового поколения слушателей. Альбом не только стал самым продаваемым в истории коллектива, но и был высоко отмечен музыкальным сообществом, собрав массу премий Грэмми.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0194398900513, Santana, Splendiferous виниловая пластинка - купить по цене 5250 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...