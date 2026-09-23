Saga - Network (4029759159667) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Saga - Network (4029759159667) виниловая пластинка
"Network" - альбом группы Saga, вышедший в 2004 году. Впервые на виниле! Ремастированное переиздание 2022 года на 180-гр виниле с улучшенным арт-ворком и текстами песен под редакцией гитариста Saga Иана Крайтона. Saga - канадская прогрессив-рок-группа, основанная в 1977 году в Оквиле (провинция Онтарио). Состав группы постоянно менялся, но Иан и Джим Крайтоны оставались постоянными участниками. Другой "ветеран" группы, клавишник Джим Гилмор, дебютировал на альбоме 1980 года "Silent Knight", который добился успеха в Канаде и в Европе. С 2009 года в Saga пришёл Майкл Садлер, ставший автором большинства песен. За все время Saga записали более двадцати альбомов, несколько из которых получили золотой и платиновый статус по всему миру, разойдясь общим числом более восьми миллионов копий.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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