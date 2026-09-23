OST - Starship Troopers (Basil Poledouris) (0888072450653) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Starship Troopers
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
В наличии
Код товара: 632767
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0888072450653]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Starship Troopers
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Fed-Net #1/Bug Attack On Newsman, Telepathy Practice/Carl Orders Cyrano, Friends Forever, Transporting, Fed-Net #2/Crime And Punishment, Carmen’s Shuttle Ride, Undocking, Teamwork, Dear John, Breckinridge Killed, Punishment/Asteroid Grazing, Call To War/Bad News From Home, War!!, Fed-Net #3/Countdown To Victory, Klendathu Drop, Fed-Net #4, Battle Ready, Rasczak’s Roughnecks, Tango Urilla, Johnny And Dizzy, Hopper Canyon/Mess Hall Mess, “Bugs!!!”, Radio Shack/Whiskey Outpost Pt. 2/Death Of Dizzy,
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Starship Troopers (Basil Poledouris) (0888072450653) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Fed-Net #1/Bug Attack On Newsman, Telepathy Practice/Carl Orders Cyrano, Friends Forever, Transporting, Fed-Net #2/Crime And Punishment, Carmen’s Shuttle Ride, Undocking, Teamwork, Dear John, Breckinridge Killed, Punishment/Asteroid Grazing, Call To War/Bad News From Home, War!!, Fed-Net #3/Countdown To Victory, Klendathu Drop, Fed-Net #4, Battle Ready, Rasczak’s Roughnecks, Tango Urilla, Johnny And Dizzy, Hopper Canyon/Mess Hall Mess, “Bugs!!!”, Radio Shack/Whiskey Outpost Pt. 2/Death Of Dizzy, Dizzy’s Funeral, Rico’s Roughnecks/Destruction Of The Rodger Young/Bug City, Brainbug/Cave Nuke, They Will Win, End Titles, Into It
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Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0888072450653]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Starship Troopers
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Fed-Net #1/Bug Attack On Newsman, Telepathy Practice/Carl Orders Cyrano, Friends Forever, Transporting, Fed-Net #2/Crime And Punishment, Carmen’s Shuttle Ride, Undocking, Teamwork, Dear John, Breckinridge Killed, Punishment/Asteroid Grazing, Call To War/Bad News From Home, War!!, Fed-Net #3/Countdown To Victory, Klendathu Drop, Fed-Net #4, Battle Ready, Rasczak’s Roughnecks, Tango Urilla, Johnny And Dizzy, Hopper Canyon/Mess Hall Mess, “Bugs!!!”, Radio Shack/Whiskey Outpost Pt. 2/Death Of Dizzy,
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Fed-Net #1/Bug Attack On Newsman, Telepathy Practice/Carl Orders Cyrano, Friends Forever, Transporting, Fed-Net #2/Crime And Punishment, Carmen’s Shuttle Ride, Undocking, Teamwork, Dear John, Breckinridge Killed, Punishment/Asteroid Grazing, Call To War/Bad News From Home, War!!, Fed-Net #3/Countdown To Victory, Klendathu Drop, Fed-Net #4, Battle Ready, Rasczak’s Roughnecks, Tango Urilla, Johnny And Dizzy, Hopper Canyon/Mess Hall Mess, “Bugs!!!”, Radio Shack/Whiskey Outpost Pt. 2/Death Of Dizzy, Dizzy’s Funeral, Rico’s Roughnecks/Destruction Of The Rodger Young/Bug City, Brainbug/Cave Nuke, They Will Win, End Titles, Into It
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Теги товара: Кинематограф
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Теги товара: Кинематограф
OST - Starship Troopers (Basil Poledouris) (0888072450653) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6040 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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